Лепельский музей переехал в отреставрированное здание к своему 70-летнему юбилею

Новости Беларуси. В два раза больше выставочных площадок и новые экспозиции. Лепельский районный краеведческий музей сменил прописку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерес представляет уже само здание музея. Это исторический объект конца XIX века, он является памятником промышленной архитектуры. Изначально здесь находился виноочистной склад. После в разные годы в «Красном здании» – именно так называют его местные жители – была и земская управа, и педучилище, и школа искусств. С ноября в обновленном здании «обживаются» музейщики. Кроме перевезенной экспозиции из старого здания, здесь будет фотомузей о деятельности Михаила Кустинского, историка и коллекционера. Залы посвятят и Березинской водной системе.

Алина Стельмах, директор Лепельского районного краеведческого музея:

Мы постараемся сохранить лучшее из того, что было. Естественно, надо учитывать современный технический прогресс, изменения. Использовать технические новинки: и компьютеры, и мониторы, электронные рамки и различные экраны будут присутствовать.