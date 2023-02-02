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Лепельский музей переехал в отреставрированное здание к своему 70-летнему юбилею

02 февраля 2023 07:36
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Новости Беларуси. В два раза больше выставочных площадок и новые экспозиции. Лепельский районный краеведческий музей сменил прописку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лепельский музей переехал в отреставрированное здание к своему 70-летнему юбилею-1

Интерес представляет уже само здание музея. Это исторический объект конца XIX века, он является памятником промышленной архитектуры. Изначально здесь находился виноочистной склад. После в разные годы в «Красном здании» – именно так называют его местные жители – была и земская управа, и педучилище, и школа искусств. С ноября в обновленном здании «обживаются» музейщики. Кроме перевезенной экспозиции из старого здания, здесь будет фотомузей о деятельности Михаила Кустинского, историка и коллекционера. Залы посвятят и Березинской водной системе.

Лепельский музей переехал в отреставрированное здание к своему 70-летнему юбилею-4

Алина Стельмах, директор Лепельского районного краеведческого музея:
Мы постараемся сохранить лучшее из того, что было. Естественно, надо учитывать современный технический прогресс, изменения. Использовать технические новинки: и компьютеры, и мониторы, электронные рамки и различные экраны будут присутствовать.

Лепельский музей переехал в отреставрированное здание к своему 70-летнему юбилею-7

В 2021-м на окончание реконструкции объекта были выделены деньги из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. К слову, в 2023 году Лепельскому музею исполняется 70 лет.

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# Музей # общество # Алина Стельмах # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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