Головченко: санкции сплотили Беларусь и Россию не только в политическом, но и экономическом плане

Новости Беларуси. Санкции сплотили нас не только в политическом, но и экономическом плане. Об этом заявил во время бизнес-форума Беларуси и Нижегородской области премьер-министр нашей страны. 2 февраля в этом регионе завершила работу представительная делегация из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже подтвержден ряд кооперационных проектов. Совместное производство трамваев, поставки узлов и агрегатов для техники. За 2022 год уровень товарооборота с этим российским регионом увеличился на 60 % по сравнению с 2021-м. Среди перспективных направлений – сотрудничество в строительстве. Проектируется социальное жилье, две школы и агрогородки.

Олег Швец, первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:

У них тоже есть, у наших партнеров, очень интересная программа развития агрогородков. Мы предложили варианты домокомплектов, предложили показать свой опыт и на первом проекте, на пилотном. Полностью запроектировать, начиная от градостроительной документации до завершения цикла полного по этому объекту. Партнеров заинтересовало. Ожидаем в первом квартале их прибытие, чтобы они посмотрели на месте, еще раз изучили опыт. Думаю, что в первом полугодии мы тоже будем иметь уже направление, которое мы совместно можем реализовать.