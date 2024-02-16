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Во всех вузах Беларуси появится новый предмет

16 февраля 2024 10:43
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Для руководителей белорусских вузов организовали занятие по огневой подготовке. Мероприятие прошло на базе Военной академии. Во всех высших учебных заведениях страны с 1 сентября появится новая дисциплина: курс начальной военной подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех вузах Беларуси появится новый предмет-1

Но прежде чем обучать студентов, в тонкости дисциплины погрузили руководящий состав университетов. Продемонстрировали элементы занятий по тактической медицине, инженерной подготовке, радиационной, химической, биологической защите и многое другое.

Во всех вузах Беларуси появится новый предмет-4

Андрей Жук, заместитель министра обороны Беларуси:
Мы ознакомили ректоров с учебной базой Военной академии Республики Беларусь. Особое внимание обратили именно на научную составляющую, на научную работу, на те разработки, которые сегодня ведутся нашими курсантами. Те задачи, которая решает рота информационных технологий. Продемонстрированы новые тактические приемы, способы, которые мы в обязательном порядке должны изучить с теми категориями, которые обучаются в университетах. Показан вариант учебной программы, которую мы планируем ввести в действие с 1 сентября текущего года. Когда все студенты начнут заниматься по программе начальной военной подготовки.

Во всех вузах Беларуси появится новый предмет-7

Теорией занятия для ректоров не ограничились. В спортивно-стрелковом комплексе руководители вузов посоревновались в меткости. Поразить цели нужно было из пистолета Макарова. Победители получили грамоты и ценные подарки.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Андрей Жук

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