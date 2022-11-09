В Беларуси снизился общий уровень цен! Как всего три недели изменили ситуацию в стране?

Новости Беларуси. В Беларуси зафиксирована дефляция. Процесс, противоположный инфляции, – результат системы регулирования цен, который работает уже почти три недели. Соблюдение законодательства о ценообразовании на пристальном контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Способы исключить завышения цен на продукты питания, в том числе на овощи и фрукты отечественного производства, ищут в правительстве. Меняются правила работы на продовольственном рынке, развивается конкуренция, создаются торговые площадки, чтобы облегчить аграриям сбыт.

Инфляция, курс валют или транспортные издержки? Чье веское слово в овощеводстве имеет больший вес? Как формируются стабфонды страны и что необходимо предпринять еще, чтобы цены не пробили потолок? Все подробности в нашем следующем сюжете. Откуда берутся цены? В одном из супермаркетов Гомеля цена на картофель – 1 рубль 38 копеек. Это в два раза дороже, чем в соседнем магазине шаговой доступности. Нарушение? Эксперты говорят, что нет. Михаил Русый о ценах: «Ниже можно, а выше нельзя. Конкурируйте, пожалуйста, мы не убиваем конкуренцию». Подробности.

Без конкуренции у покупателя не будет выбора. А так в одних магазинах товары продают дешевле, в других качество лучше, а в третьих больше ассортимент. Если, например, продавец делает ставку на низкие цены, то он будет искать поставщиков с более дешевой продукцией и помещение с небольшой арендной платой. В конечном итоге именно из этих расходов формируется стоимость того или иного товара. Те же яблоки. Одни, например, вырастили в местном тепличном хозяйстве. Фермер сам их привез на рынок. А другие поставили из-за границы, потратив в десятки раз больше. Расходы на доставку разные, отсюда и разница в цене.

Алексей Федоренко, фермер:

Во-первых, в цену яблок входит оплата места, съемка склада, транспортные расходы. А в цену производителя – начиная с февраля, он уже начинает обрезку, это нужно обрезать сад, потом скашивать, все убирать, гнилье. Это очень большой труд. Потом удобрения, от вредителей обработки, подкормки.

От 1 до 5 рублей. Такая средняя цена на рынке за яблоки. В ассортименте десятки белорусских сортов, а также привозные фрукты. Стоят дорого, но покупатели их тоже любят, как-никак запретный плод сладок. Рост цены – это не чья-то прихоть, объясняют производители и продавцы. Дорожают ингредиенты, растут транспортные расходы, и перед ними встает выбор: на чем экономить, чтобы стоимость продуктов не сильно била по кошельку потребителей. К тому же цифры, которые смотрят на белорусов с прилавков магазинов, регулярно обсуждают в правительстве и на совещаниях у Президента. Выработан четкий план действий, некоторые предложения уже показали свою эффективность на деле. «Шаг влево, шаг вправо – в наручники». Лукашенко о ценах и торговле в Беларуси. Читайте здесь.

И правда, самые простые продукты питания, которые с начала года дорожали какими-то немыслимыми темпами, замедлили свой ценовой бег. За последний месяц подешевели чеснок, картофель, свекла, лук и морковь. Все эти продукты – составные борщевого набора, расценки на которые сегодня под пристальным вниманием. Профсоюзы и Комитет государственного контроля мониторят ситуацию на рынках и в торговых сетях чуть ли не ежедневно. Основная задача всех проводимых мероприятий не только остановить, но и найти решение, как снизить рост стоимости, к примеру, того же самого борщевого набора от поля до, собственно, борща. Но некоторые магазины, похоже, не умеют менять ценники в меньшую сторону. Президент тогда в разговоре еще раз четко обозначил государственную позицию. Продовольственная безопасность – не что иное, как наш суверенитет и независимость, важнейший приоритет для страны. Битва за урожай в полях ежегодно доказывает правдивость этих слов.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Идет в данный момент на стадии завершения заключение договоров по выборке объемов заложенной в стабилизационные фонды продукции торговыми организациями. Те объемы, которые прописаны в договоре, естественно, осознаны и отработаны потребителем этого товара и дают наибольшую степень гарантии их выборки. В договорах предусмотрена ответственность сторон как за недопоставку объемов продукции, также и за невыборку данных объемов.

На лидских нивах в сельхозпредприятии «Можейково» в этом сезоне небывалый урожай. Капуста как две головы, морковь как с картинки и россыпь яблок. А еще столовая свекла и лук плюсуют объемы. Склады ломятся. Больше десятка овощехранилищ хозяйства будут заполнены под завязку. Директор, который в должности меньше года, говорит: все благодаря грамотному подходу и соблюдению технологий. Перезапустил работу, и вот результат – рассчитывают и стабфонды заложить, и магазины загрузить, и переработчикам продать, а еще выполнить социальные обязательства – обеспечить овощами школы, детсады и больницы Лидского, Ивьевского и Щучинского районов. Что останется – на экспорт. Высокий спрос из России.

Тадеуш Рахатко, директор сельхозпредприятия «Можейково»:

Собрано порядка 1 200 тонн яблок, что на 500 тонн больше, чем в прошлом году. Хозяйство планирует получить в этом году 1 400 тонн свеклы, средняя урожайность свеклы красной и моркови доходит до 400 центнеров с гектара – это очень неплохой результат. И в целом свеклы получим на 500 тонн больше, чем в прошлом году, моркови на 400 тонн.

Поступать в магазины припасы начнут с декабря. А пока свежий товар – прямо с полей. Из-за небывалого урожая цена будет ниже. Но здесь не унывают, объемы продукции с лихвой покроют разницу в цене. Впрочем, есть еще одно приятное обстоятельство для потребителей – постановление Совета Министров № 713, которое удерживает цены. Торговля ограничена в своих аппетитах определенными процентными надбавками на ходовые товары для массового покупателя. Потому цены на народные продукты остаются доступными. А за последние три недели в стране впервые в истории и вовсе зафиксирована дефляция. Если говорить упрощенно, снизился общий уровень цен на товары и услуги.

Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Соответственно, в годовом выражении инфляция существенно замедлится. И оценки будут уже действительно не ближе к 20, а гораздо ниже, по году в целом. Уже пошли определенные принятия решений местными органами власти, у них такая административная процедура сегодня есть, и они принимают эти решения по повышению цен, исходя их конъюнктуры рынка, исходя из необходимости для субъектов. И вторая часть – мы совместно тоже работаем над тем, чтобы ассортимент не сокращался и наше население не почувствовало того или иного сокращения.