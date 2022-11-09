Михаил Русый о ценах: «Ниже можно, а выше нельзя. Конкурируйте, пожалуйста, мы не убиваем конкуренцию»

Новости Беларуси. В Беларуси зафиксирована дефляция. Процесс, противоположный инфляции, – результат системы регулирования цен, который работает уже почти три недели. Соблюдение законодательства о ценообразовании на пристальном контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Способы исключить завышения цен на продукты питания, в том числе на овощи и фрукты отечественного производства, ищут в правительстве. Меняются правила работы на продовольственном рынке, развивается конкуренция, создаются торговые площадки, чтобы облегчить аграриям сбыт. Откуда берутся цены? В одном из супермаркетов Гомеля цена на картофель – 1 рубль 38 копеек. Это в два раза дороже, чем в соседнем магазине шаговой доступности. Нарушение? Эксперты говорят, что нет.