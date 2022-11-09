Михаил Русый о ценах: «Ниже можно, а выше нельзя. Конкурируйте, пожалуйста, мы не убиваем конкуренцию»

Новости Беларуси. В Беларуси зафиксирована дефляция. Процесс, противоположный инфляции, – результат системы регулирования цен, который работает уже почти три недели. Соблюдение законодательства о ценообразовании на пристальном контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Способы исключить завышения цен на продукты питания, в том числе на овощи и фрукты отечественного производства, ищут в правительстве. Меняются правила работы на продовольственном рынке, развивается конкуренция, создаются торговые площадки, чтобы облегчить аграриям сбыт.
Откуда берутся цены? В одном из супермаркетов Гомеля цена на картофель – 1 рубль 38 копеек. Это в два раза дороже, чем в соседнем магазине шаговой доступности. Нарушение? Эксперты говорят, что нет.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Ниже можно, а выше нельзя. Конкурируйте, пожалуйста, мы не убиваем конкуренцию. Мы проходили по сахару когда-то. Допустим, конкуренты понимают, что они месяц-два могут цену сбросить, положить наши предприятия, а потом поднять цену.
Без конкуренции у покупателя не будет выбора. А так в одних магазинах товары продают дешевле, в других качество лучше, а в третьих больше ассортимент. Если, например, продавец делает ставку на низкие цены, то он будет искать поставщиков с более дешевой продукцией и помещение с небольшой арендной платой. В конечном итоге именно из этих расходов формируется стоимость того или иного товара.
В Беларуси снизился общий уровень цен! Как всего три недели изменили ситуацию в стране? Читайте здесь.