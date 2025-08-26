Лукашенко собрал совещание по вопросам эффективности системы торгового обслуживания

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа собрал совещание во Дворце Независимости по вопросам эффективности системы торгового обслуживания, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы должны принять все решения для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь наших людей, и прежде всего на селе», – подчеркнул белорусский лидер.

Во Дворце обсудят вопросы, которые касаются десятков тысяч населенных пунктов по всей стране.

Глава государства потребовал решить типичные проблемы в торговле, пишет пресс-служба Президента Республики Беларусь. Население выражает претензии к работе автолавок, подчеркнул он. От Президента поступил риторический вопрос:

«Люди жалуются на неудобный график работы автомагазинов и скуднейший ассортимент. Местные власти не в состоянии это урегулировать?!»

Еще один чувствительный для потребителя аспект – наличие товаров с истекшими сроками годности. «Нет товара – плохо, но просрочка – это красная линия! Этого быть не должно. А таких фактов предостаточно», – возмутился белорусский лидер. Лукашенко также предложил привлечь торговые сети для обслуживания сельских жителей.