Прямой эфир

В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк

23 марта 2023 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новая в/ч размещена в Лунинце и сформирована с учетом современной военной инфраструктуры, а также учебной и материальной базы, сообщает Министерство обороны Республики Беларусь.

В оборонном ведомстве отметили, что, помимо комфортных условий размещения в самой части военных, учтены также вопросы соцобеспечения военнослужащих и членов их семей. Новую воинскую часть 23 марта посетит глава Минобороны РБ, генерал-лейтенант Виктор Хренин. Сообщается, что министр торжественно вручит ключи от квартир военнослужащим, которые прибыли в воинскую часть в Лунинец.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Армия Беларуси # общество # Виктор Хренин

Другие новости рубрики

Все новости
СК установил подробности смертельного ЧП с газом в музее Янки Купалы в Минске
23 марта 2023 06:51

СК установил подробности смертельного ЧП с газом в музее Янки Купалы в Минске

Лето и осень стали теплее. Метеорологи рассказали, как изменился климат в Беларуси за последнее десятилетие
23 марта 2023 06:12

Лето и осень стали теплее. Метеорологи рассказали, как изменился климат в Беларуси за последнее десятилетие

Экскурсия по обновлённому музею в Хатыни для Президента. Как это было?
22 марта 2023 21:20

Экскурсия по обновлённому музею в Хатыни для Президента. Как это было?