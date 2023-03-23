В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк

Новая в/ч размещена в Лунинце и сформирована с учетом современной военной инфраструктуры, а также учебной и материальной базы, сообщает Министерство обороны Республики Беларусь.

В оборонном ведомстве отметили, что, помимо комфортных условий размещения в самой части военных, учтены также вопросы соцобеспечения военнослужащих и членов их семей. Новую воинскую часть 23 марта посетит глава Минобороны РБ, генерал-лейтенант Виктор Хренин. Сообщается, что министр торжественно вручит ключи от квартир военнослужащим, которые прибыли в воинскую часть в Лунинец.