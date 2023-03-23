Лето и осень стали теплее. Метеорологи рассказали, как изменился климат в Беларуси за последнее десятилетие

Новости Беларуси. О погоде и не только. Работники гидрометеорологической службы отмечают профессиональный праздник. 23 марта в нашей стране День метеоролога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как менялся климат в нашем регионе за последнее десятилетие, сотрудники Белгидромета рассказали на пресс-конференции в Минске.

С 2013 по 2023 год ясными выдались лишь 160 дней, а вот пасмурными в этот период были почти 1 500. В последние годы климат Беларуси претерпел определенные изменения. Если 40 лет назад наблюдалась тенденция повышения средних показателей в зимний период, то сейчас теплее стали лето и осень.

Также метеорологи фиксируют рост количества осадков. Чтобы повысить точность прогнозов, Белгидромет обменивается данными с зарубежными коллегами. И прекращение сотрудничества с европейскими синоптиками особых затруднений не вызвало: необходимой информацией в рамках двустороннего соглашения делятся россияне.