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Лето и осень стали теплее. Метеорологи рассказали, как изменился климат в Беларуси за последнее десятилетие

23 марта 2023 06:12
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Новости Беларуси. О погоде и не только. Работники гидрометеорологической службы отмечают профессиональный праздник. 23 марта в нашей стране День метеоролога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как менялся климат в нашем регионе за последнее десятилетие, сотрудники Белгидромета рассказали на пресс-конференции в Минске.

Лето и осень стали теплее. Метеорологи рассказали, как изменился климат в Беларуси за последнее десятилетие-1

С 2013 по 2023 год ясными выдались лишь 160 дней, а вот пасмурными в этот период были почти 1 500. В последние годы климат Беларуси претерпел определенные изменения. Если 40 лет назад наблюдалась тенденция повышения средних показателей в зимний период, то сейчас теплее стали лето и осень.

Также метеорологи фиксируют рост количества осадков. Чтобы повысить точность прогнозов, Белгидромет обменивается данными с зарубежными коллегами. И прекращение сотрудничества с европейскими синоптиками особых затруднений не вызвало: необходимой информацией в рамках двустороннего соглашения делятся россияне.

Лето и осень стали теплее. Метеорологи рассказали, как изменился климат в Беларуси за последнее десятилетие-4

Андрей Коробчук, начальник службы международного сотрудничества и связей с общественностью Белгидромета:
У нас многолетний опыт сотрудничества, хорошая база совместной работы. Обмениваемся с ними информацией оперативной (синоптической, гидрологической). Эта информация крайне полезна. Работаем еще и с некоторыми международными организациями. ВМО – Всемирная метеорологическая организация – это основной игрок. От них имеем синоптическую ситуацию по всем сопредельным государствам.

Синоптические наблюдения в Беларуси на регулярной основе ведутся 99 лет, в 2024-м служба отметит вековой юбилей.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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