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СК установил подробности смертельного ЧП с газом в музее Янки Купалы в Минске

23 марта 2023 06:51
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Новости Беларуси. Нарушение мер безопасности стало причиной смерти человека. Следственный комитет установил подробности произошедшего в августе 2021-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда в музее Янки Купалы в Минске во время проверки системы пожаротушения случился выброс углекислого газа. Один сотрудник погиб, второй попал в больницу.

СК установил подробности смертельного ЧП с газом в музее Янки Купалы в Минске-1

Фондохранилище музея оснащено установкой газового пожаротушения. В тот день в музей для плановой проверки оборудования пришел 34-летний инженер. Проявив невнимательность и неосмотрительность во время ревизии, мужчина произвел пуск установки огнетушащего вещества.

СК установил подробности смертельного ЧП с газом в музее Янки Купалы в Минске-4

Алексей Оборин, официальный представитель УСК по городу Минску:
Услышав звук запуска, обвиняемый выбежал из здания, предупреждая об угрозе распространения двуокиси углерода сотрудников музея. При проведении эвакуации на полу подвала обнаружили 67-летнего заведующего одного из отделов, который в тот момент находился без сознания. Прибывшие медики после проведенных реанимационных мероприятий констатировали его смерть. Следователи установили, что инженер нарушил меры безопасности при обращении с установкой. Сорванная предохранительная чека и поднятый рычаг привели к выпуску опасного для человека газа.

СК установил подробности смертельного ЧП с газом в музее Янки Купалы в Минске-7

Инженера обвиняют в причинении смерти по неосторожности. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства. Фирме, в которой он работал, вынесено соответствующее представление.

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# Следственный комитет Беларуси # общество # Алексей Оборин # Фотофакт

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