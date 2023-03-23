СК установил подробности смертельного ЧП с газом в музее Янки Купалы в Минске

Новости Беларуси. Нарушение мер безопасности стало причиной смерти человека. Следственный комитет установил подробности произошедшего в августе 2021-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда в музее Янки Купалы в Минске во время проверки системы пожаротушения случился выброс углекислого газа. Один сотрудник погиб, второй попал в больницу.

Фондохранилище музея оснащено установкой газового пожаротушения. В тот день в музей для плановой проверки оборудования пришел 34-летний инженер. Проявив невнимательность и неосмотрительность во время ревизии, мужчина произвел пуск установки огнетушащего вещества.

Алексей Оборин, официальный представитель УСК по городу Минску:

Услышав звук запуска, обвиняемый выбежал из здания, предупреждая об угрозе распространения двуокиси углерода сотрудников музея. При проведении эвакуации на полу подвала обнаружили 67-летнего заведующего одного из отделов, который в тот момент находился без сознания. Прибывшие медики после проведенных реанимационных мероприятий констатировали его смерть. Следователи установили, что инженер нарушил меры безопасности при обращении с установкой. Сорванная предохранительная чека и поднятый рычаг привели к выпуску опасного для человека газа.