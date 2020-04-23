«Пандемия ставит перед нами задачу начать более фундаментальную трансформацию всей экономики, всей жизнедеятельности населения»

Как изменится мир после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Пётр Петровский, политический аналитик:

Мы должны балансировать всю нашу систему. Было сказано про социальную систему, что она на сегодняшний день некоммерциализируемая часть нашей жизни, экономики. И те же самые учёные, но от них на сегодняшний день зависит очень многое.

И мы увидели самый главный итог вот этой всей пандемии, что производство мы можем, в конечном итоге, автоматизировать, и там всё будут делать роботы. Но мы не сможем автоматизировать медиков, мы не сможем автоматизировать учителей, мы не сможем автоматизировать учёных.

И те прогностики, которые говорят о том, что XXI век – это будет век, когда социальные услуги будут самыми дорогими не в смысле денег, а в смысле потребностей мира, и государств и общества – это действительно, так. Пандемия на сегодняшний день именно ставит перед нами задачу начать более фундаментальную трансформацию всей экономики, всей жизнедеятельности населения. Потому что мы увидели, что часть людей могут…