В Беларуси от коронавируса вылечились 938 человек

Новости Беларуси. На 23 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале.
Зарегистрированы 8022 человека с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 122 тысячи 543 теста.
Умерли 60 человек с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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