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В Беларуси от коронавируса вылечились 938 человек

23 апреля 2020 13:16
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Новости Беларуси. На 23 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.   

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале.

Зарегистрированы 8022 человека с положительным тестом на COVID-19.  

Всего проведено 122 тысячи 543 теста.  

Умерли 60 человек с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.  

«Здоровому человеку лучше подумать о больном». Истории выздоровевших от коронавируса, которые стали донорами плазмы (читать далее)  

# Коронавирус # общество

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