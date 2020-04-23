В Беларуси от коронавируса вылечились 938 человек

Новости Беларуси. На 23 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале.

Зарегистрированы 8022 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 122 тысячи 543 теста.

Умерли 60 человек с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.