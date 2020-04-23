Мотульский: «Все родители, которые посидели со своими детьми на вынужденных каникулах, поняли, какой непростой труд учителя»

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

На все современные проблемы в социальном обществе – есть всегда ответ в истории, в истории человечества, в древнегреческой философии. И как раз кризисные моменты сметают всю шелуху и говорят, что есть главное в жизни.

И вот в древнегреческой философии есть – как бы не менялся мир, но всегда будут три профессии, которые нужны будут вечно людям. Это лечить, учить и кормить.

Мы все кланяемся врачам, мы оценили их значимость, их социальный статус и, наверное, признаём, что мы, может быть, их не совсем не так оценивали, как нужно было. Все родители, которые посидели со своими детьми на вынужденных каникулах, поняли, какой непростой труд учителя, что вытачивать из вот этого ребёнка человека для социума, для общества – это намного сложнее, чем делать другое. И труд хлебопашца. Вот это кормить, человек всю цепочку. Какие бы не были виртуальные технологии, как бы мы не были продвинуты, но кушаем мы с конкретной тарелки. И это вечно. Наверное, сейчас тот момент, когда надо ценить то, что есть главное в нашей жизни. И на это работать.