Лукашенко заслушал доклад главы МЧС о ситуации в стране с учётом сильных морозов

Все вопросы, связанные с авариями на объектах теплоснабжения в городах и населенных пунктах Беларуси, успешно решены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За период морозов на тепломагистралях произошло 19 аварий. Также зафиксировано более 900 случаев временных отключений населенных пунктов от электроснабжения. Все инциденты были устранены в кратчайшие сроки.

Президент заслушал подробный доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского о ситуации в стране на фоне усиления морозов и о реагировании на ЧС в связи со сложившимися погодными условиями. Из-за продолжительного похолодания республиканский и областные центры управления МЧС переведены на особый режим работы. Усилен контроль за устойчивостью систем жизнеобеспечения, проверено взаимодействие со всеми профильными службами. Специалисты находятся в готовности к оперативному реагированию.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Я главу государства проинформировал о том, что все вопросы, связанные с авариями на объектах теплоснабжения наших городов и населенных пунктов, решены успешно. Произошло таких 19 аварий. Все они устранялись в течение суток. Единственная авария в городе Минске, когда магистраль теплоснабжения 1220 миллиметров, устранялась в течение 36 часов. Это тоже нормативный срок такой аварии по ее устранению.

За этот период времени на объектах энергетики произошло более 900 случаев отключения населенных пунктов на различные сроки. Энергетики справились уверенно с решением вопросов по устранению этих аварий. На сегодняшний день мы констатируем, что все населенные пункты, все объекты экономики подключены к электроснабжению. Никаких проблемных вопросов в этом плане нет.

Также зарегистрировано 12 случаев обрушения строительных конструкций, в результате которых под снеговой нагрузкой, под ветхостью этих строений обрушились кровли. В 8 случаях это объекты сельского хозяйства, где погибло 7 телят. Мы на все факты реагировали, обеспечивали устранение этих последствий. И из-под завалов доставали бедных животных, которым оказывалась в последующем помощь, их размещение в другие фермы.