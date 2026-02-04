Каким типом онкологии чаще всего болеют белорусы? Врач привёл статистику

4 февраля – дата, которая объединяет весь мир. Всемирный день борьбы против рака. Это символ надежды, напоминания о важности ранней диагностики и повод поговорить о тех, кто на передовой борется за человеческие жизни.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Мавричев, заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, доктор медицинских наук, доцент.

Юрий Царев, ведущий:

Мы живем в век, где кажется, что люди уже сосредоточились на онкологии, как на таком очень сильном и важном враге, особенно наука, медицина. Говорят, что онкология груди уже лечится очень хорошо, например. Я читаю последние исследования, потому что мне интересна вообще медицинская тематика с точки зрения информативности, что сейчас есть прорывные исследования в раке поджелудочной железы. Насколько сейчас можно давать людям надежду с точки зрения не простых обещаний, а науки?