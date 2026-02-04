Каким типом онкологии чаще всего болеют белорусы? Врач привёл статистику

4 февраля – дата, которая объединяет весь мир. Всемирный день борьбы против рака. Это символ надежды, напоминания о важности ранней диагностики и повод поговорить о тех, кто на передовой борется за человеческие жизни.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Мавричев, заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, доктор медицинских наук, доцент.
Юрий Царев, ведущий:
Мы живем в век, где кажется, что люди уже сосредоточились на онкологии, как на таком очень сильном и важном враге, особенно наука, медицина. Говорят, что онкология груди уже лечится очень хорошо, например. Я читаю последние исследования, потому что мне интересна вообще медицинская тематика с точки зрения информативности, что сейчас есть прорывные исследования в раке поджелудочной железы. Насколько сейчас можно давать людям надежду с точки зрения не простых обещаний, а науки?
Сергей Мавричев, заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, доктор медицинских наук, доцент:
В Республике Беларусь онкология тоже прошла достаточно долгий путь. И если мы посмотрим даже статистику, то за 20 лет число онкологических заболеваний выросло. То есть абсолютное число, если 20 лет назад, в 2005 году ежегодно выявляли 37 тысяч случаев впервые выявленного рака, то в 2024 году, в 2025 году данные еще будут обрабатываться, уже 58 тысяч. Тут несколько факторов. Во-первых, люди стали дольше жить. Во-вторых, действительно, лучше стала диагностика. Раньше не диагностировались какие-то формы рака. Сейчас мы диагностируем. Опять-таки экология, лучшая диагностика, дольше живут, и соответственно с возрастом число вот этих вот патологических мутаций, изменений в клетках накапливается. И чем старше человек, тем больше шансов у него заболеть раком.
Если мы посмотрим структуру заболеваемости мужчин, на первом месте – рак предстательной железы, на втором месте – рак легких, на третьем месте – колоректальный рак, рак толстой и прямой кишки. У женщин на первом месте – рак молочной железы, на втором месте – колоректальный рак, на третьем месте рак тела матки. Если мы соединим все население, то колоректальный рак выходит на первое место.
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