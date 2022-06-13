В Северной Атлантике начались морские учения НАТО. Отрабатываются действия по поиску и уничтожению подлодок

О масштабе маневров красноречиво говорит количество их участников. Это моряки и летчики из девяти стран-участниц североатлантического альянса: Канады, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Великобритании. Это 11 надводных кораблей, 16 самолетов морского патрулирования и три подводные лодки. Перед ними стоит задача отработать совместные действия по поиску и уничтожению подлодок противника и изучить район возможного ведения морских боев.