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В Северной Атлантике начались морские учения НАТО. Отрабатываются действия по поиску и уничтожению подлодок

13 июня 2022 19:29
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В Северной Атлантике начались крупные морские учения НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Северной Атлантике начались морские учения НАТО. Отрабатываются действия по поиску и уничтожению подлодок-1

О масштабе маневров красноречиво говорит количество их участников. Это моряки и летчики из девяти стран-участниц североатлантического альянса: Канады, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Великобритании. Это 11 надводных кораблей, 16 самолетов морского патрулирования и три подводные лодки. Перед ними стоит задача отработать совместные действия по поиску и уничтожению подлодок противника и изучить район возможного ведения морских боев.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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