Начался финальный этап подготовки к Всебелорусскому народному собранию

Беларусь вступает в финальный этап подготовки к важнейшему общественно-политическому событию – Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это площадка, где формируется траектория национального развития на годы вперед. ВНС объединяет представителей всех ветвей власти, местного самоуправления и гражданского общества – тех, кто отвечает за устойчивость страны сегодня и создает фундамент успешного завтра.

У каждого делегата свое понимание того, какие решения необходимы в образовании и здравоохранении, демографической политике и поддержке бизнеса, в вопросах качества жизни и сохранения историко-культурного наследия. Все это ключевые ориентиры, которые определят стратегическую модель развития страны.

Впервые в состав «народного схода» вошла врач-эндокринолог с 30-летним стажем работы Оксана Подигун. На ее глазах проходило становление системы здравоохранения страны. На протяжении последних 15 лет возглавляет межрайонное эндокринологическое отделение Брестской центральной городской больницы и избрана депутатом городского Совета.

Равнодушных людей к чужим проблемам в медицине быть не может. Как делегат и депутат шире подходит к вопросу создания безбарьерной среды и выстраиванию многоуровневой системы профилактики различных заболеваний. Вопрос развития медицины на ближайшую пятилетку видит для себя ключевым. Впрочем, делегат Оксана Подигун в комплексе изучает проект программы.

Оксана Подигун, заведующая межрайонным эндокринологическим отделением Брестской центральной городской больницы, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Медицине в первую очередь нужны высокие технологии для того, чтобы мы могли больше профилактировать тяжелые заболевания. Развитие генетических тестирований, развитие новых технологий в диагностике и лечении заболеваний. Есть социальные стандарты, которыми мы руководствуемся в своей работе, поэтому бесплатную медицину обязательно надо сохранять, чтобы каждый человек имел доступ к максимальному обследованию и лечению.

Активную гражданскую позицию занимают и профсоюзы. Самая массовая общественная организация страны накануне ВНС соберется на внеочередной 11-й съезд. Ее представители в составе рабочей группы также принимали участие в разработке проекта программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Сейчас важно комплексно подойти к выбранным приоритетам и представить единую обоснованную позицию, учитывая мнения людей на местах.