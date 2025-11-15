Получил машину от Лукашенко! Пообщались с передовиками АПК. Кто они – лучшие из лучших?
Несмотря на погодные условия, в этом сезоне в Беларуси собран достойный урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что Президент поручил впредь оценивать работу аграриев, взяв за основу результаты 2025 года. Понятно, что для дальнейшего роста все предпосылки есть. Государство делает ставку на развитие АПК. Укрепление продовольственной безопасности – путь, который был определен в том числе и Всебелорусским народным собранием.
Продолжать модернизацию отрасли, развивать производство, повышать эффективность – и все это для того, чтобы улучшать благосостояние жизни на селе. Вот конечная цель всех результатов, о которых мы говорим в преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В этом году Беларусь особенно гордится результатами. Общий урожай зерна, включая рапс и кукурузу, составляет около 11 миллионов тонн. Кроме того, собрано более 5 миллионов тонн сахарной свеклы и более 675 тысяч тонн картофеля. «Сработали лучше, чем прежде», – так оценил работу аграриев Александр Лукашенко на церемонии вручения госнаград передовикам АПК.
Сегодня в АПК работают сотни тысяч белорусов, и отрасль постепенно обновляется: молодежь подтягивается, приносит свежие идеи и энергию, а опытные специалисты передают знания новым поколениям…
Сельские труженики – каждый из них – человек-легенда. Им есть что вспомнить, о чем рассказать и чем гордиться. О тех, кто день за днем обрабатывает поля, кормит страну и отвечает за нашу продовольственную безопасность – в репортаже Юлии Мычки.
Это было 20 лет назад, но как будто вчера. В ту жатву Николай Дрозд намолотил 5 тысяч тонн зерна – рекорд республиканского масштаба. Символом триумфа стали новые «Жигули» – подарок от главы государства и память на всю жизнь.
Николай Дрозд, механизатор сельхозпредприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:
Вот моя ласточка, которую я получил в 2005 году на «Дожинках».
36 лет в сельском хозяйстве, и все эти годы – в передовиках. Легенда кировских полей – Николай Дрозд не любит говорить о своих заслугах, но в гостях у труженика села все понятно без слов. Внимание: порядка сотни дипломов, грамот и благодарностей! Медаль «За трудовые заслуги», орден Почета. За доблестный труд Александр Лукашенко трижды лично пожимал ему руку.
Елена Дрозд, жена Николая Дрозда:
Я не знаю, как он будет на пенсии без своей профессии. Мне кажется, у него разорвется душа. Он предан своему делу. Предлагали ему поехать на заработки. Он сказал: я хоть за 300 рублей буду работать в хозяйстве, но я никуда не поеду.
Труд на селе для семьи Дрозд – это общее дело. Сегодня трудовой стаж династии составляет 280 лет, и в поля уже выходит третье поколение семьи. Николай начинал в одной кабине с отцом, потом бок о бок с братом. 4 сезона в одном экипаже отработал со старшим сыном, который с честью несет фамильную эстафету. На областном празднике хлеборобов Андрея Дрозда награждают шесть лет подряд, а в этом году на сцену он поднимался дважды: за первое место среди молодежных экипажей Могилевской области и для вручения Благодарности главы Администрации Президента.
Андрей Дрозд, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:
Добились желаемого результата, побили свои личные рекорды. Очень приятно держать такую высокую награду.
В этом году Кировский район вошел в тройку лидеров, а Могилевская область собрала рекордный за последние пять лет урожай. Именно из таких региональных достижений складывается главный каравай страны. В этом году его вес в 11 млн тонн – ориентир на будущее. Сезон для сельчан выдался крайне сложным. Но наши аграрии не просто выстояли, а добились даже более весомых результатов, чем в прежние годы. Накануне профессионального праздника лучшим из лучших Александр Лукашенко лично вручил ордена и медали, каждому сказал простое, но очень важное президентское спасибо.
Лукашенко – аграриям: «Нет более ценной и интересной работы, чем ваша». Подробности.
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