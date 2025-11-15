Получил машину от Лукашенко! Пообщались с передовиками АПК. Кто они – лучшие из лучших?

Несмотря на погодные условия, в этом сезоне в Беларуси собран достойный урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что Президент поручил впредь оценивать работу аграриев, взяв за основу результаты 2025 года. Понятно, что для дальнейшего роста все предпосылки есть. Государство делает ставку на развитие АПК. Укрепление продовольственной безопасности – путь, который был определен в том числе и Всебелорусским народным собранием.

Продолжать модернизацию отрасли, развивать производство, повышать эффективность – и все это для того, чтобы улучшать благосостояние жизни на селе. Вот конечная цель всех результатов, о которых мы говорим в преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В этом году Беларусь особенно гордится результатами. Общий урожай зерна, включая рапс и кукурузу, составляет около 11 миллионов тонн. Кроме того, собрано более 5 миллионов тонн сахарной свеклы и более 675 тысяч тонн картофеля. «Сработали лучше, чем прежде», – так оценил работу аграриев Александр Лукашенко на церемонии вручения госнаград передовикам АПК.

Сегодня в АПК работают сотни тысяч белорусов, и отрасль постепенно обновляется: молодежь подтягивается, приносит свежие идеи и энергию, а опытные специалисты передают знания новым поколениям…

Сельские труженики – каждый из них – человек-легенда. Им есть что вспомнить, о чем рассказать и чем гордиться. О тех, кто день за днем обрабатывает поля, кормит страну и отвечает за нашу продовольственную безопасность – в репортаже Юлии Мычки.