Рос в семье военных и мечтал связать жизнь с наукой. Архиепископ Феодосий рассказал, как судьба свела с церковью

В преддверии 80-летнего юбилея в программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с архиепископом Феодосием. Он долгое время возглавлял одну из самых древних епархий на белорусских землях – Полоцкую.

Архиепископ Феодосий (Бильченко):

Жизнь я посвятил в основном служению Богу, хотя об этом никогда не думал и, откровенно говоря, не желал. Я воспитывался в семье кадрового военного. Для меня самым близким путем была жизнь науки и техники.

Вопрос о моей дальнейшей жизни встал неожиданно. Я был верующим, ходил в церковь. Меня спросили: не хотели бы вы быть священнослужителем? Я ответил: конечно же нет, ведь я имею образование, должность, престижную работу, интересную. Прошло время – меня спросили то же самое. И когда меня еще раз спросили, я понял, что это уже очень серьезно. К тому же в моей жизни начались очень интересные явления, которые явно говорили, что над тобой и над всеми есть кто-то.