В Беларуси разработают более 200 стандартов для реализации ЦУР до 2030-го

Профессиональный праздник отмечают сегодня, 14 октября, люди, обладающие высокими компетенциями, знаниями в самых разных сферах деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всемирный день стандартизации подчеркивает значение эталонов качества для экономического и социального развития страны.

В Беларуси до 2030 года для реализации целей устойчивого развития разработают более 200 стандартов. 80 из них касаются охраны окружающей среды, качества воды и переработки вторичного сырья. Эта работа нацелена на повышение качества не только национального бренда «Сделано в Беларуси», но и жизни белорусов в целом.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

«Сделано в Беларуси» на сегодняшний день это уже бренд, та марка, которая известна, звучит. И, соответственно, всеми этими инструментами она и поддерживается, включая в первую очередь вопросы стандартизации, разработки стандартов, поддержания в актуальном виде, обеспечение соответствующего научно-технического уровня.