«Мы мечтали о большой семье». Поговорили с многодетной мамой, у которой 5 сыновей

Материнство – это тяжелый труд, без отпусков, выходных, без права на ошибку. Сегодня в Беларуси более 10 000 женщин, воспитывающих пятерых и более детей, награждены Орденом Матери. Как заслужить самую высокую награду – любовь детей? Спросили у гостьи.
В студии «Нового утра» Виктория Гришкевич, многодетная мама.
Юрий Царев, ведущий:
Ваша работа связана с детьми – детский сад. И дома столько детей, все пятеро сыновья. Это удивительно. Расскажите, как вы решились на такой шаг?
Виктория Гришкевич, многодетная мама:
Когда мы поженились, мы мечтали о большой семье. Мы хотели три сыночка и дочку, но что-то пошло не по плану, но мы очень этому рады, папа счастлив. Сразу у нас не получалось детей, но мы молились, и вот пять сыночков.
Юлия Самусенко, ведущая:
Каково быть единственной женщиной в семье?
Виктория Гришкевич:
Чувствуешь себя принцессой. Скажешь: сделайте мне кофе, они наперебой бегут, кто быстрее. Кто пенку взбивает, кто сахар смотрит. Поэтому я очень рада, очень комфортно.
Подробности в видео.