«Мы мечтали о большой семье». Поговорили с многодетной мамой, у которой 5 сыновей

Материнство – это тяжелый труд, без отпусков, выходных, без права на ошибку. Сегодня в Беларуси более 10 000 женщин, воспитывающих пятерых и более детей, награждены Орденом Матери. Как заслужить самую высокую награду – любовь детей? Спросили у гостьи.

В студии «Нового утра» Виктория Гришкевич, многодетная мама.

Юрий Царев, ведущий:

Ваша работа связана с детьми – детский сад. И дома столько детей, все пятеро сыновья. Это удивительно. Расскажите, как вы решились на такой шаг?