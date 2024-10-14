Какие технологии и техники возделывания земли помогут выжать продовольственный максимум? Анонс «По существу»

Агромиссия должна быть выполнена! Почему кукурузные эксперименты Президент требует внедрить на полях по всей стране? Какие технологии и техники возделывания земли помогут выжать продовольственный максимум? И как казалось бы узкая, профильная тема может касаться всех белорусов?

Если у вас есть что добавить или спросить по теме, присоединяйтесь к разговору. Стать участником может каждый. Со стартом программы считывайте своим гаджетом QR-код, который появится на экране, и переходите в чат трансляции на платформе YouTube. Не пропустите единственное на отечественных экранах общественно-политическое ток-шоу, которое идет в прямом эфире.