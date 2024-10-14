Прямой эфир

Какие технологии и техники возделывания земли помогут выжать продовольственный максимум? Анонс «По существу»

14 октября 2024 08:56
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Агромиссия должна быть выполнена! Почему кукурузные эксперименты Президент требует внедрить на полях по всей стране? Какие технологии и техники возделывания земли помогут выжать продовольственный максимум? И как казалось бы узкая, профильная тема может касаться всех белорусов?

Какие технологии и техники возделывания земли помогут выжать продовольственный максимум? Анонс «По существу»-2

Если у вас есть что добавить или спросить по теме, присоединяйтесь к разговору. Стать участником может каждый. Со стартом программы считывайте своим гаджетом QR-код, который появится на экране, и переходите в чат трансляции на платформе YouTube. Не пропустите единственное на отечественных экранах общественно-политическое ток-шоу, которое идет в прямом эфире.

Старт 14 октября в 18:30.

# Государственная политика

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