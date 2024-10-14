Материнская любовь вдохновляет и делает нас сильнее – Лукашенко поздравил женщин с Днём матери

Слова искренней благодарности сегодня, 14 октября, звучат в адрес самых дорогих и важных в жизни каждого человека женщин. В Беларуси отмечают День матери. С трогательным и душевным праздником соотечественниц поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что в трепетных переживаниях о родных и близких сокрыты жертвенность и великая духовная сила материнства, на протяжении веков выступающие источником единства и благополучия белорусов.

«Природа наделила нежные женские сердца неповторимым чувством материнской любви, которое своей теплотой и искренностью согревает, вдохновляет и делает нас сильнее на протяжении всей жизни. Заботливые руки мамы создают домашний уют, ее мудрость оберегает от бед и ошибок, а ласковая улыбка и добрые слова вне времени и расстояний наполняют наши мечты и свершения детской радостью и глубоким смыслом», – говорится в поздравлении.