В Беларуси разработали уникальное средство для борьбы с короедами

В Беларуси приступили к обновлению лесного фонда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лес – наше богатство. Это действительно так. Белорусская территория на 40 % состоит из зеленых насаждений. Нам повезло. Природа преподнесла нам дорогой подарок. От этого и чистый воздух, и древесина, и грибы, ягоды и много еще чего. Беларусь на 40% состоит зеленых насаждений. Как удается поддерживать отечественный лес?

Большое внимание уделяют не только нюансам выращивания растений, но и их сохранению. В лаборатории геномных исследований и биоинформатики специалисты изучают материалы из всех питомников Беларуси, чтобы дать рекомендации лесхозам по лечению болезней. Анализируют состав воды и почв на наличие патогенов, и в течение двух суток советуют нужный уход. В институте так же разработали уникальный состав для регулирования численности короеда в лесах. Для этого используют порошок со спорами гриба боверия бассиана, который вызывает инфекцию у вредителя.