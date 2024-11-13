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В Беларуси растёт уровень доверия граждан к государственным СМИ – соцопрос

13 ноября 2024 11:37
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Оперативность информации, отражение значимых событий повестки дня, а также разнообразие контента – в Беларуси растет уровень доверия граждан к государственным СМИ. Это демонстрируют результаты социологического исследования «Факторы устойчивого развития», проведенного аналитическим центром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси растёт уровень доверия граждан к государственным СМИ – соцопрос-2

Согласно опубликованным данным, в настоящее время читатели, зрители и подписчики предпочитают получать информацию о новостях политики из национальных средств массовой информации. Наиболее авторитетными источниками их признают 53,5 % опрошенных. Часть респондентов отдают предпочтение российским медиа, а вот к негосударственным СМИ интерес падает – всего 9,7 % опрошенных. «Не интересуюсь этими новостями» – есть и такая категория граждан. К ней относятся абсолютно аполитичные люди. О возрастающем уровне доверия к государственным СМИ говорит и увеличение интернет-аудитории.

В Беларуси растёт уровень доверия граждан к государственным СМИ – соцопрос-4

Например, YouTube-канал СТВ, недавно преодолевший миллионный рубеж подписчиков, сегодня уже приближается к цифре в полтора миллиона. А сайт телеканала ежемесячно посещают порядка 800 тысяч читателей. Отметим, исследование аналитического центра, результаты которого обнародованы 13 ноября, проводилось в октябре. В опросе участвовали 1 580 человек – это жители разных регионов Беларуси. Статистическая погрешность выборки составляет 2,5 %.

# СМИ Беларуси # СТВ # Социологический опрос # Опрос

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