В Беларуси рассматривают изменения в законы по вопросам исполнительного производства

Изменения в законы по вопросам исполнительного производства рассматривают в Беларуси. Проект уже принят депутатами Палаты Представителей в первом чтении, однако работа над документом продолжается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагаемые новации руководство Минюста и парламентарии обсудили с сотрудниками одного из столичных отделов принудительного исполнения. Так, например, предусмотрено упрощение процессов взыскания задолженностей. Это позволит свести к минимуму бумажную волокиту, обеспечить оперативную работу с небольшими суммами и освободить время сотрудников для работы с более крупными задолженностями.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси: Важной инновацией законопроекта является введение упрощенного исполнительного производства. Это механизм, который будет применяться в отношении незначительных задолженностей в пределах 20 базовых величин. Списание, взыскание этой задолженности будет осуществляться в значительной степени в автоматическом режиме. Судебные исполнители смогут перераспределить свои усилия в отношении более стоимостных, более сложных исполнительных производств.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Самое главное, чтобы этот закон был статичным, чтобы он работал на перспективу и в полной мере обеспечивал соблюдение законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, конечно же, государства в целом.

Судебные исполнители по итогам 2024-го взыскали с должников рекордную сумму средств – свыше двух миллиардов рублей. Это на 25 % больше, чем годом ранее.