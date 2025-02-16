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В Беларуси рассматривают изменения в законы по вопросам исполнительного производства

16 февраля 2025 07:48
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Изменения в законы по вопросам исполнительного производства рассматривают в Беларуси. Проект уже принят депутатами Палаты Представителей в первом чтении, однако работа над документом продолжается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси рассматривают изменения в законы по вопросам исполнительного производства-2

Предполагаемые новации руководство Минюста и парламентарии обсудили с сотрудниками одного из столичных отделов принудительного исполнения. Так, например, предусмотрено упрощение процессов взыскания задолженностей. Это позволит свести к минимуму бумажную волокиту, обеспечить оперативную работу с небольшими суммами и освободить время сотрудников для работы с более крупными задолженностями.

В Беларуси рассматривают изменения в законы по вопросам исполнительного производства-4

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:
Важной инновацией законопроекта является введение упрощенного исполнительного производства. Это механизм, который будет применяться в отношении незначительных задолженностей в пределах 20 базовых величин. Списание, взыскание этой задолженности будет осуществляться в значительной степени в автоматическом режиме. Судебные исполнители смогут перераспределить свои усилия в отношении более стоимостных, более сложных исполнительных производств.

В Беларуси рассматривают изменения в законы по вопросам исполнительного производства-6

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Самое главное, чтобы этот закон был статичным, чтобы он работал на перспективу и в полной мере обеспечивал соблюдение законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, конечно же, государства в целом.

Судебные исполнители по итогам 2024-го взыскали с должников рекордную сумму средств – свыше двух миллиардов рублей. Это на 25 % больше, чем годом ранее.

# Закон # Марина Ленчевская # Евгений Коваленко

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