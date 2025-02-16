Лучшая профессия – руководить предприятием на селе! Интервью с Анатолием Линевичем

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. «Желание что-то сделать на земле хорошее». Почему выбрал работу в сельском хозяйстве? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как вы пришли в профессию агрария? Почему именно сельское хозяйство?

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Несмотря на то, что жил и вырос в городе, учился в городской школе в городе Пружаны, бабушка жила в деревне, поэтому я очень часто на каникулах ездил к ней. Всегда оказывал поддержку в плане ведения личного подсобного хозяйства, потому что у нее были и коровы, и не одна, были и свиньи традиционно, и гуси, и куры, то есть весь набор, который имела почти каждая семья нашей белорусской деревни. Александр Осенко:

В каком возрасте вы для себя определили, что вы пойдете именно в сельское хозяйство? Анатолий Линевич:

В 9-10 классе, то есть это 16-17 лет. В это время, определенно понимая то, что в хозяйственной деятельности я понимаю. Оттуда, наверное, и пошла любовь и желание что-то сделать на земле хорошее. До сих пор это и делаю. Стараюсь, во всяком случае. Где интереснее работать – на земле или в кресле министра?

Александр Осенко:

Где интереснее работать? Непосредственно на земле руководителем сельхозпредприятия? Или сидя в кабинете министра? Анатолий Линевич:

Сразу, даже без запинки, отвечу. Самая лучшая профессия – это быть руководителем на предприятии, особенно на селе. В этом видишь результаты своего труда, и очень быстро. Если ты посеял, видишь, что через семь дней взошло зерно. Это результат труда. То есть он виден. Родился теленок – это прибавка в хозяйстве, результат труда всего коллектива. Руководителем лучше работать в плане том, что ты можешь оперативнее принимать решения и видеть, как эти решения исполняются. Но на сегодня, конечно, ответственности намного больше в Министерстве. Это однозначно. И решения более глобальные, которые играют роль в будущем.

Анатолий Линевич:

Начинал я в Ружанском районе, в совхозе, потом восемь лет отработал начальником мехотряда, потом был руководителем в одном из небольших хозяйств, пошел председателем колхоза. Это 2000 год. Тогда назывались колхозами имени Ленинского комсомола. Потом началось вот в части сельского хозяйства реформирование предприятия. Все предприятия акционировались либо становились унитарными предприятиями. В основном это были акционерные общества. После этого мне было предложение пойти в хозяйство, которому я же и дал название – «Журавлиное». На сегодня достаточно известное хозяйство в Пружанском районе и не только в республике. Известно тем, что ежедневный валовой удой молока – это порядка 160 тонн. Это очень большой объем производства молока. И один из самых крупных, а, может быть, и самый крупный в стране. Мы собрали более 1 млн тонн рапса – таких объемов никогда не было в стране

Александр Осенко:

Какие объемы рапсового масла производит сейчас наша страна? Мы же, наверное, его и экспортируем? Анатолий Линевич:

Очень много экспортируем технического рапсового масла. То есть на технические цели мы его продаем очень много. Но много рафинируем, чтобы использовать в пищевую промышленность. По производству масляничных культур – более миллиона тонн мы собрали рапса. То есть все что-то уйдет на эти цели. Поэтому это очень большой объем и в принципе таких объемов никогда не было в стране. Какая продукция пользуется спросом в Китае и Африке?

Александр Осенко:

Что мы поставляем в Африку? Анатолий Линевич:

Сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко. Сейчас особо пользуется спросом детское питание. Александр Осенко:

А в Китай? Анатолий Линевич:

То же самое – сухое, обезжиренное, сухое цельное. В основном молоко, молочные продукты. Александр Осенко:

А местная наша продукция? Какие рынки забытые? Анатолий Линевич:

Те же, традиционные. В основном говядина. Как удержать молодежь в деревне? Мнение министра Александр Осенко:

Ваше мнение как министра. Чем можно удержать молодежь в деревне?

Анатолий Линевич:

Дефицит кадров существует, но он существует везде, в том числе и в аграрной отрасли. Но сегодня остаются люди, которые преданы своей профессии в основной своей массе. Поэтому таких ребят нужно искать. Их нужно искать в школе, их нужно искать в университете. Чтобы закрепить молодежь, конечно, для этого нужна неплохая зарплата, социальные условия, ну и плюс жилье. Как бы ни было, но тем не менее кто-то отдает предпочтение жилью, кто-то отдает предпочтение зарплате. Но когда люди приходят и есть хорошее отношение, человек может раскрыться, у него появляется любовь к своей профессии, к тому, что он выбрал и так далее, когда он видит результат. Поэтому очень немаловажно на первом рабочем месте хороший руководитель, который выстраивает хорошее отношение со специалистами после распределения из вузов. Тоже очень острый такой и важный момент. С этим мы тоже работаем. Как воспитать молодого руководителя для сельского хозяйства?

Александр Осенко:

А как удержать молодых руководителей? Или как их воспитать для сельского хозяйства? Анатолий Линевич:

Они должны пройти все этапы, то есть после распределения из университета сразу руководителем человек не становится. Он обязательно какое-то ведет направление, где показывает результат, потом уже оценка идет, и ему предлагают быть руководителем. Но, как я говорил, одна из лучших профессий — это все же быть руководителем в сельском хозяйстве, в производстве. Поэтому это люди, которые могут полюбить и хотят видеть свой результат. Александр Осенко:

Какие основные критерии руководителя сельхозпредприятия? Анатолий Линевич:

Честность, порядочность, справедливость, требовательность. Потому что без дисциплины результата никогда не будет. И самое главное, быть справедливым, потому что люди это очень быстро замечают. Поэтому нужно честно относиться к людям. Там, где эта формула работает, там есть успех у руководителя. Мы это видим по ряду предприятий. И, в общем-то, определяет все человеческая личность, то есть руководители. Почему Президент не один раз говорит о том, что на 99 % все зависит от результата руководителя. Рецепт жизни от настоящего белоруса