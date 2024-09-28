В Беларуси проживают 10 тыс. инвалидов по слуху. Как жестовый язык упрощает процесс общения?
В последнюю неделю сентября отмечается Международная неделя глухих. В нашей стране сегодня живет более 10 тысяч людей с нарушением слуха и около 2 тысяч из них – дети. Они общаются между собой и интегрируются в обществе с помощью языков жестов. В студии «Нового утра» Татьяна Шейман, заместитель председателя центрального правления «Белорусского общества глухих» и Татьяна Гончарик, заместитель начальника отдела организационно-массовой работы и реабилитации данного общественного объединения, а также она переводчик жестового языка.
Александр Стасевич, ведущий:
Татьяна, мои прекрасные коллеги озвучили цифру 10 тысяч людей с нарушениями слуха. А скажите, а сколько из этого количества полностью неслышащих?
Татьяна Шейман, заместитель председателя центрального правления «Белорусское общество глухих»:
Я немножечко хочу поправить. 10 тысяч по данным Министерства труда и социальной защиты, это инвалидов с нарушением слуха. Лиц с нарушением слуха гораздо больше. Их может быть где-то около сотни тысяч, а то и больше. Это могут быть люди, которые с возрастными нарушениями, в результате каких-то травм. А конкретно инвалидов с нарушением слуха около 10 тысяч, где государством уже признана инвалидность с нарушением слуха.
Татьяна Гончарик, заместитель начальника отдела центрального правления «Белорусское общество глухих», переводчик жестового языка:
Уровень слуха различный мог быть. В простонародье говорят «слабослышащие». Тем не менее 10 тысяч – это признанные люди с инвалидностью по слуху. 8 400 охватывает на добровольной основе Белорусское общество глухих.
Александр Стасевич:
Татьяна, я так понимаю, что люди, которые слышат плохо, они общаются друг с другом и с окружающими людьми при помощи языка жестов. Насколько вообще он сложный и можно ли его выучить быстро и легко?
Татьяна Гончарик:
Сразу хочется сказать, что мы очень здорово разделяем эти два понятия: язык жестов и жестовый язык. Потому что язык жестов – это в принципе язык любого человека, эмоционально окрашивающий свою речь. Жестовый язык, а сегодня после вступления в силу закона о правах инвалидов, мы с гордостью говорим о том, что признан белорусский жестовый язык. Наша страна признала, очень правильно описала в законе его назначение от простого языка коммуникативного, то есть ему придали значение как средство обучения, средство общения, средства получения информации. То есть это расширяет его функции и его значение в жизни человека с инвалидностью по слуху. Поэтому мы сегодня с гордостью говорим, что есть белорусский жестовый язык. Если можно, немножко поясню, что это означает, поскольку совершенно это не говорит о том, что человек тут же павінен размаўляць на беларускай мове, і толькі гэтым мы адрозніваемся ад рускай жэставай мовы. Совсем нет. Просто требование к нашему переводчику жестового языка – знания белорусского, второго национального нашего жестового языка. Поэтому мы говорим о том, что жестовый язык, используемый на территории Республики Беларусь национализирован, как к этому призывала 72-я Генассамблея ООН.
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