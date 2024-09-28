В Беларуси проживают 10 тыс. инвалидов по слуху. Как жестовый язык упрощает процесс общения?

В последнюю неделю сентября отмечается Международная неделя глухих. В нашей стране сегодня живет более 10 тысяч людей с нарушением слуха и около 2 тысяч из них – дети. Они общаются между собой и интегрируются в обществе с помощью языков жестов. В студии «Нового утра» Татьяна Шейман, заместитель председателя центрального правления «Белорусского общества глухих» и Татьяна Гончарик, заместитель начальника отдела организационно-массовой работы и реабилитации данного общественного объединения, а также она переводчик жестового языка.

Александр Стасевич, ведущий:

Татьяна, мои прекрасные коллеги озвучили цифру 10 тысяч людей с нарушениями слуха. А скажите, а сколько из этого количества полностью неслышащих?

Татьяна Шейман, заместитель председателя центрального правления «Белорусское общество глухих»:

Я немножечко хочу поправить. 10 тысяч по данным Министерства труда и социальной защиты, это инвалидов с нарушением слуха. Лиц с нарушением слуха гораздо больше. Их может быть где-то около сотни тысяч, а то и больше. Это могут быть люди, которые с возрастными нарушениями, в результате каких-то травм. А конкретно инвалидов с нарушением слуха около 10 тысяч, где государством уже признана инвалидность с нарушением слуха.

Татьяна Гончарик, заместитель начальника отдела центрального правления «Белорусское общество глухих», переводчик жестового языка:

Уровень слуха различный мог быть. В простонародье говорят «слабослышащие». Тем не менее 10 тысяч – это признанные люди с инвалидностью по слуху. 8 400 охватывает на добровольной основе Белорусское общество глухих. Александр Стасевич:

Татьяна, я так понимаю, что люди, которые слышат плохо, они общаются друг с другом и с окружающими людьми при помощи языка жестов. Насколько вообще он сложный и можно ли его выучить быстро и легко?