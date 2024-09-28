Безвозмездная поддержка – как волонтёры БОКК помогают нуждающимся?

Все больше молодых людей вовлекают в волонтерскую деятельность. Более 400 человек ежедневно помогают людям. Большинство из них – студенты и молодые специалисты.

Анна Блажина полгода назад присоединилась к Белорусскому обществу Красного Креста. Об организации узнала в медицинском колледже, где учится по специальности в сестринское дело. Помогает с радостью всем, кому необходима поддержка.

Анна Блажина, волонтер Белорусского общества Красного Креста:

В большей степени я уделяю свое внимание именно новорожденным деткам, а именно отказникам. Все-таки каждый ребенок нуждается в любви, в заботе, в ласке, во внимании. И моя задача им вот это дать. Но, помимо этого, я еще оказываю помощь инвалидам, пожилым людям, ветеранам. Я нередко помогаю доносить продукты до дома, шторы повесить или что-нибудь протереть. Все-таки любая помощь, она важна. Ну и, естественно, это общение.