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Безвозмездная поддержка – как волонтёры БОКК помогают нуждающимся?

28 сентября 2024 14:09
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Все больше молодых людей вовлекают в волонтерскую деятельность. Более 400 человек ежедневно помогают людям. Большинство из них – студенты и молодые специалисты.

Безвозмездная поддержка – как волонтёры БОКК помогают нуждающимся?-2

Анна Блажина полгода назад присоединилась к Белорусскому обществу Красного Креста. Об организации узнала в медицинском колледже, где учится по специальности в сестринское дело. Помогает с радостью всем, кому необходима поддержка.

Безвозмездная поддержка – как волонтёры БОКК помогают нуждающимся?-4

Анна Блажина, волонтер Белорусского общества Красного Креста:
В большей степени я уделяю свое внимание именно новорожденным деткам, а именно отказникам. Все-таки каждый ребенок нуждается в любви, в заботе, в ласке, во внимании. И моя задача им вот это дать. Но, помимо этого, я еще оказываю помощь инвалидам, пожилым людям, ветеранам. Я нередко помогаю доносить продукты до дома, шторы повесить или что-нибудь протереть. Все-таки любая помощь, она важна. Ну и, естественно, это общение.

Безвозмездная поддержка – как волонтёры БОКК помогают нуждающимся?-6

Помогают волонтеры безвозмездно в свободное от работы и учебы время, в том числе людям преклонного возраста. Надежда Бражевская не первый раз принимает гостей. Уже долгое время общается с ребятами из Красного Креста. Они научили ее пользоваться смартфоном, помогали по хозяйству, поддержали в сложной ситуации, когда в ее доме случился пожар.

Подробности в видео.

# Волонтеры в Минске # Социальная помощь

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