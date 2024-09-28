29 сентября отмечают Международный день глухих. Собрали истории людей сильных духом

Влад, возьми, пожалуйста, ножницы. Вам нравится, что вы сделали? Нравится? Хорошо. Молодцы!
Влад, возьми, пожалуйста, ножницы. Вам нравится, что вы сделали? Нравится? Хорошо. Молодцы!
29 сентября – Международный день глухих. Специально к этой дате мы собрали истории людей сильных духом.
Среди таких Яна Гончарова – мастер спорта международного класса, выпускница Университета физической культуры. Девушка не слышит с рождения, но это не мешает ей добиваться успехов в спорте. Впрочем, в детстве она им особо и не интересовалась. Но все изменил случай. Девушку вместе со школьной командой отправили в Воронеж на соревнования по легкой атлетике. Там она неожиданно для самой себя одержала победу. Это и положило начало ее спортивному пути. За 16 лет в легкой атлетике в ее копилке десятки завоеванных наград. Сегодня Яна Александровна преподает в родной школе и тренирует будущих чемпионов.
Яна Гончарова, учитель физической культуры и здоровья специальной школы № 14 г. Минска, мастер спорта международного класса по легкой атлетике:
Когда получила первые медали, не понимала даже, что это такое, что это для меня значит. Но самый лучший момент в жизни – это 2017 год, заняла третье место. А это было в Турции в 2017 году. Это была Дефлимпийская олимпиада.
Татьяна Куценко, заместитель директора по учебной работе специальной школы № 14 г. Минска:
Хочу сказать, что очень хороший классный руководитель, потому что контакт с учащимися с нарушением слуха, сам человек с нарушением слуха, с родителями, с ребятами, ну, то есть вот она уже классный руководитель третий год и за это время выстроила такую хорошую систему работы.
Подробности в видео.