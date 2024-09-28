29 сентября отмечают Международный день глухих. Собрали истории людей сильных духом

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29 сентября – Международный день глухих. Специально к этой дате мы собрали истории людей сильных духом.

Среди таких Яна Гончарова – мастер спорта международного класса, выпускница Университета физической культуры. Девушка не слышит с рождения, но это не мешает ей добиваться успехов в спорте. Впрочем, в детстве она им особо и не интересовалась. Но все изменил случай. Девушку вместе со школьной командой отправили в Воронеж на соревнования по легкой атлетике. Там она неожиданно для самой себя одержала победу. Это и положило начало ее спортивному пути. За 16 лет в легкой атлетике в ее копилке десятки завоеванных наград. Сегодня Яна Александровна преподает в родной школе и тренирует будущих чемпионов.

Яна Гончарова, учитель физической культуры и здоровья специальной школы № 14 г. Минска, мастер спорта международного класса по легкой атлетике:

Когда получила первые медали, не понимала даже, что это такое, что это для меня значит. Но самый лучший момент в жизни – это 2017 год, заняла третье место. А это было в Турции в 2017 году. Это была Дефлимпийская олимпиада.