В Беларуси проживает 123 тысячи многодетных семей

Многодетная семья как индикатор социальной политики государства. В условиях демографического вызова это стратегический ресурс, а значит, и объект особой защиты. И в Беларуси этот социальный контракт выполняют безукоризненно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семейный капитал, жилищные субсидии, трудовые гарантии – поддержка выстроена как единая система. Сегодня в Беларуси почти 123 тысячи многодетных семей. Цифра растет, и этот тренд подтверждает эффективность государственной политики по расширению инструментов поддержки тех, кто принимает решение воспитывать трех и более детей. Один из самых чувствительных вопросов здесь – жилье. Для семьи с тремя, четырьмя или пятью детьми квадратные метры – уже не вопрос одного лишь комфорта. Это базовая необходимость. Именно поэтому для многодетных в нашей стране действует отдельный механизм льготного кредитования. Юлия Бердникова, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Немаловажным является еще и льготное кредитование на строительство жилья. Для многодетных оно самое ощутимое, потому что кредит предоставляется под 1 процент на 40 лет. И если в семье воспитываются четверо деток, то задолженность по кредиту погашается в размере 75 %. Если в семье рождается пятый ребенок, то 100 % погашается задолженность. И очередь по улучшению жилищных условий для многодетных семей у нас отдельно выделена. Как правило, в течение года предлагается таким семьям улучшить жилищные условия.

На этом фоне показательна картина в Европе, где семьям все настойчивее предлагают затянуть пояса. Например, в Великобритании долгие годы действовало жесткое ограничение на поддержку многодетных семей – так называемый лимит на двоих детей. Эта социальная аскеза признана провальной: она зачеркнула выплаты для 1,5 миллиона малышей и загнала сотни тысяч семей за черту бедности. Или взять Францию, где судорожно режут расходы на медицину и пособия, пытаясь изыскать миллиарды для латания дыр в бюджете. Зато на милитаризацию деньги льются рекой. Военные бюджеты стран Евросоюза растут рекордными темпами. За прошлый год расходы на оборону взлетели сразу на 20 %. По данным европейского оборонного агентства, в 2026-м военные аппетиты Брюсселя достигнут астрономических 454 миллиардов евро. Рост за пятилетку более чем на три четверти! Иными словами, базовая социальная безопасность обыкновенной европейской семьи цинично приносится в жертву политическим амбициям. И это происходит повсеместно. Беларусь привержена другому принципу. Ребенок не должен становиться причиной, по которой семья откладывает собственную жизнь до лучших времен. Поэтому родителей поддерживают на разных этапах. Это и семейный капитал, в нынешнем году его размер составляет более 35,5 тысячи рублей. Это и система детских пособий, которая регулярно перерассчитывается. Причем поддержка учитывает и занятость родителей.