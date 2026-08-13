В Беларуси проживает 123 тысячи многодетных семей
Многодетная семья как индикатор социальной политики государства. В условиях демографического вызова это стратегический ресурс, а значит, и объект особой защиты. И в Беларуси этот социальный контракт выполняют безукоризненно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семейный капитал, жилищные субсидии, трудовые гарантии – поддержка выстроена как единая система. Сегодня в Беларуси почти 123 тысячи многодетных семей. Цифра растет, и этот тренд подтверждает эффективность государственной политики по расширению инструментов поддержки тех, кто принимает решение воспитывать трех и более детей.
Один из самых чувствительных вопросов здесь – жилье. Для семьи с тремя, четырьмя или пятью детьми квадратные метры – уже не вопрос одного лишь комфорта. Это базовая необходимость. Именно поэтому для многодетных в нашей стране действует отдельный механизм льготного кредитования.
Юлия Бердникова, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Немаловажным является еще и льготное кредитование на строительство жилья. Для многодетных оно самое ощутимое, потому что кредит предоставляется под 1 процент на 40 лет. И если в семье воспитываются четверо деток, то задолженность по кредиту погашается в размере 75 %. Если в семье рождается пятый ребенок, то 100 % погашается задолженность.
И очередь по улучшению жилищных условий для многодетных семей у нас отдельно выделена. Как правило, в течение года предлагается таким семьям улучшить жилищные условия.
На этом фоне показательна картина в Европе, где семьям все настойчивее предлагают затянуть пояса. Например, в Великобритании долгие годы действовало жесткое ограничение на поддержку многодетных семей – так называемый лимит на двоих детей.
Эта социальная аскеза признана провальной: она зачеркнула выплаты для 1,5 миллиона малышей и загнала сотни тысяч семей за черту бедности. Или взять Францию, где судорожно режут расходы на медицину и пособия, пытаясь изыскать миллиарды для латания дыр в бюджете.
Зато на милитаризацию деньги льются рекой. Военные бюджеты стран Евросоюза растут рекордными темпами. За прошлый год расходы на оборону взлетели сразу на 20 %. По данным европейского оборонного агентства, в 2026-м военные аппетиты Брюсселя достигнут астрономических 454 миллиардов евро. Рост за пятилетку более чем на три четверти! Иными словами, базовая социальная безопасность обыкновенной европейской семьи цинично приносится в жертву политическим амбициям. И это происходит повсеместно.
Беларусь привержена другому принципу. Ребенок не должен становиться причиной, по которой семья откладывает собственную жизнь до лучших времен. Поэтому родителей поддерживают на разных этапах. Это и семейный капитал, в нынешнем году его размер составляет более 35,5 тысячи рублей. Это и система детских пособий, которая регулярно перерассчитывается. Причем поддержка учитывает и занятость родителей.
Например, в прошлом году около 10 % новоиспеченных отцов воспользовались возможностью двухнедельного отпуска по уходу за ребенком, еще около процента полностью ушли в отпуск по уходу. При этом можно работать на полставки или на дому, государственное пособие при этом сохраняется. То есть речь уже не только о выплатах, а о возможности совмещать семью и профессиональную жизнь.
Важно и то, чтобы многодетность воспринималась не как социальная проблема, а как ценность и повод для гордости. Этому помогают в том числе многочисленные проекты, где многодетные мамы становятся главными героинями. В их числе и конкурс «Краса Беларуси», который в этом году собрал рекордные более 270 заявок. Условие одно – воспитывать трех и более детей. В финал вышли 23 многодетные мамы.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Сейчас они работают над тем, чтобы отточить искусство дефиле и другие какие-то моменты, чтобы достойно выйти на сцену. 22 августа пройдет финал, в 16 часов мы увидим их всех уже как мам. Я знаю, что готовятся и группы поддержки, готовятся и папы, и дети. Потому что поддержать маму в этом решении и участвовать в конкурсе должна вся семья. И мы чувствуем эту поддержку, видим ее.
И это, пожалуй, лучшая иллюстрация того, что большая семья в Беларуси – действительно огромная ценность.