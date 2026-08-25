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Новости по тегу #Юлия Бердникова

С 1 сентября в Беларуси средний размер пенсии по возрасту составит 1125 рублей
25 августа 2026 13:59

С 1 сентября в Беларуси средний размер пенсии по возрасту составит 1125 рублей

В Беларуси проживает 123 тысячи многодетных семей
13 августа 2026 17:19

В Беларуси проживает 123 тысячи многодетных семей

Забота о семье, здоровье и карьере! Как белорусская женщина находит баланс во всем?
05 марта 2026 17:02

Забота о семье, здоровье и карьере! Как белорусская женщина находит баланс во всем?

Праздник любви и тепла! В Беларуси отмечают День матери
14 октября 2025 06:21

Праздник любви и тепла! В Беларуси отмечают День матери

В Беларуси начал работать обновлённый портал социальной защиты населения
15 июля 2025 16:59

В Беларуси начал работать обновлённый портал социальной защиты населения

Какую пенсию я получу в будущем? Каждый работающий белорус сможет узнать это в новом приложении
07 декабря 2022 13:41

Какую пенсию я получу в будущем? Каждый работающий белорус сможет узнать это в новом приложении

Плюс 110 рублей в месяц. Как будет работать новая система пенсионных накоплений?
13 октября 2021 16:33

Плюс 110 рублей в месяц. Как будет работать новая система пенсионных накоплений?