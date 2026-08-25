Новости по тегу #Юлия Бердникова

Согласно указу Президента, который Александр Лукашенко подписал накануне, размер пенсии увеличится примерно на 5 %.
Цифра растет, и этот тренд подтверждает эффективность государственной политики.
Эксперты подчеркивают, что образ белорусской женщины – это не просто цифры. Это символ гибкости, силы и современности.
В нашей стране свыше четырех миллионов женщин, и более половины являются матерями.
Он стал единым интернет-ресурсом с информацией об услугах и процедурах соцсферы.
06 октября 2026 17:47
06 октября 2026 17:38
06 октября 2026 17:36
06 октября 2026 17:21
06 октября 2026 17:15
06 октября 2026 17:11
06 октября 2026 17:05
06 октября 2026 16:51