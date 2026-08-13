«Атлант» запускает беспилотное производство новой линейки техники

Белорусская промышленность уверенно держит курс на роботизацию, и этот высокотехнологичный тренд подхватывают все больше отечественных производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внедрение «умных машин» кардинально меняет логику индустрии: автоматизация не просто в разы повышает производительность и исключает брак, но и полностью освобождает человека от тяжелого, рутинного труда.

Яркий пример такого технологического рывка – минский завод «Атлант», где до конца года запустят полностью беспилотное производство новой линейки бытовой техники. Прямо сейчас в цехах монтируют уникальные комплексы с лазерными технологиями, аналогов которым в стране просто нет.

Опираясь на успешный опыт роботизации, предприятие доказывает, что готово выпускать ультрасовременный продукт. И это лучший ответ на запросы внутреннего рынка. Сегодня потребительский патриотизм белорусов строится не на старых привычках, а на искренней гордости за свое, родное качество, которое превосходит импортные аналоги.