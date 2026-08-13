«Атлант» запускает беспилотное производство новой линейки техники
Белорусская промышленность уверенно держит курс на роботизацию, и этот высокотехнологичный тренд подхватывают все больше отечественных производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внедрение «умных машин» кардинально меняет логику индустрии: автоматизация не просто в разы повышает производительность и исключает брак, но и полностью освобождает человека от тяжелого, рутинного труда.
Яркий пример такого технологического рывка – минский завод «Атлант», где до конца года запустят полностью беспилотное производство новой линейки бытовой техники. Прямо сейчас в цехах монтируют уникальные комплексы с лазерными технологиями, аналогов которым в стране просто нет.
Опираясь на успешный опыт роботизации, предприятие доказывает, что готово выпускать ультрасовременный продукт. И это лучший ответ на запросы внутреннего рынка. Сегодня потребительский патриотизм белорусов строится не на старых привычках, а на искренней гордости за свое, родное качество, которое превосходит импортные аналоги.
О том, как создается бытовая техника будущего, репортаж Даниила Дроботова.
Этот цех проектировали с нуля, сразу исключив из цепочки привычный ручной труд. Вместо людей у конвейера – роботы. Они перехватывают тяжелые заготовки, гнут сталь и варят швы с хирургической точностью. Там, где раньше требовались десятки рук, теперь достаточно одного оператора за экраном монитора. Теперь всю линию обслуживают 32 человека – для прежнего формата требовались 120 сотрудников.
Анатолий Пентак, заместитель начальника цеха ЗАО «Атлант»:
Данный участок имеет высокую степень автоматизации. И больше 70% технологических процессов выполняется роботами-манипуляторами и автоматическими линиями. Обучение проходило на особо сложном оборудовании. По одному человеку мы отправляли на обучение. Тем самым они знакомились заблаговременно с работой данного оборудования и уже передавали опыт действующему персоналу.
Ровно две минуты, и металлический лист превращается в готовый шкаф. Сама линия без остановки перестраивается под выпуск пяти разных моделей. Чтобы при таком темпе исключить малейший дефект, контроль качества полностью поручили техническому зрению. Камерам нужно меньше секунды, чтобы проанализировать геометрию детали и сверить ее с заложенным в систему цифровым эталоном. Если компьютер находит отклонение хотя бы в долю миллиметра, лента замирает.
Александр Войтехович, главный технолог ЗАО «Атлант»:
В этой линии у нас изготовляются 8 деталей. То есть в конце линии мы получаем шкаф наружный, и в него встроены 8 деталей, вы можете видеть. И если одна деталь будет, которую мы сканируем, сама панель, не по конструкции, документации, мы в итоге имеем 8 бракованных деталей. В итоге искусственное зрение нам позволяет увидеть быстрее и лучше человека, заметить какой-то брак и остановить производственный процесс.
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