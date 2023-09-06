В Беларуси проводят ревизию свиноводческих комплексов! Ситуация под личным контролем Президента

Новости Беларуси. Производство свинины в стране снизилось. Президент взял под личный контроль сферу свиноводства в стране. Задача минимум – обеспечить мясом страну, отказавшись от импорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого нужно провести ревизию всех хозяйств, навести железную дисциплину и выработать план действий по модернизации ферм. Тему продолжит Анна Корольчук.

В нашей стране уже стало традицией, что практически все вопросы (даже на первый взгляд не самые серьезные) находятся на контроле главы государства. Так было с очередями на операции по замене коленных суставов и вступительной кампанией этого года. Да, есть профильные министерства, подобные вопросы в их компетенции, тем не менее люди привыкли, что Президент со всем разберется, потому и отдельные руководители, в том числе на местах, расслабились. Это недопустимо, особенно если учитывать, что полномочий у председателей райисполкомов предостаточно. Так, 4 сентября во Дворце Независимости прошло совещание по вопросам свиноводства. Последние два года в этой сфере наблюдается отрицательная динамика. Мы вынуждены завозить импортную свинину, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка. В современных условиях это попросту недопустимо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отрицательная динамика, что вызывает у меня (надеюсь, и у всех вас) большое беспокойство. Это привело к тому, что вопрос пришлось выносить на самый высокий уровень. Статистика. Производство (выращивание) свиней за два года снизилось почти на 12 %, или на 53 тысячи голов. По-моему, это два современных комплекса. Сокращение производства наблюдается во всех областях, а на Гомельщине – вообще в два раза. Поголовье свиней уменьшилось более чем на 11 %, или на 290 тысяч голов. Наибольшее снижение – в Гомельской и Минской областях. Падеж свиней увеличился практически в каждом втором районе нашей страны. Количество приплода поросят сократилось на 8 %.

Определенные положительные подвижки в целом есть, но с учетом общей негативной динамики последних лет успехи незначительны. В чем проблема? Как отметил глава государства, причина на поверхности: 70 % свиноводческих комплексов были построены более 20 лет назад, они нуждаются в модернизации. Тем не менее более критичен сегодня человеческий фактор. Наблюдаются грубое нарушение биологической защиты комплексов, недостаточная работа по борьбе с грызунами и птицей, а также проведением дезинфекций. Одно только соблюдение мер технологической и трудовой дисциплины может поправить ситуацию. Услышали ли Президента? Ситуация в сфере свиноводства в юго-восточном регионе обозначена как одна из самых неудовлетворительных. Всего в Гомельской области 18 ферм. Все они под пристальным наблюдением проверяющих органов.

Яна Скорина, старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области:

В Речицком районе в КСУП «Агрокомбинат «Холмеч» выявлены нарушения при содержании животных. Кормления комбикормом было недостаточно. Кроме того, выявлены нарушения по ненадлежащему хранению вакцин, нарушение температурного режима. И недостаточное ее количество. Имелись нарушения и биологической защиты. По всем выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. В августе работники прокуратуры обратили внимание и на падеж свиней в совхоз-комбинате «Сож». На ферме 2011 года постройки за месяц потеряли 600 голов.

Елена Кравцова-Гришечкина, заместитель прокурора Гомельского района:

Анализ падежа свинопоголовья показал, что основная группа – это свиньи до одного месяца, а также группа от 2-4 месяцев. Причина заболевания – это сниженный иммунный статус, а также повторная бактериологическая инфекция. Указанные заболевания возникли в результате смены марок комбикормов, когда в комбикорма не добавляют дополнительные добавки, которые способствуют улучшению иммунной системы свиней. По результатам проверки внесено представление на имя руководителя района. Действительно, хозяйство сейчас не в лучшем положении – проходит процедуру оздоровления. Но оставлять животных без должного ухода нельзя даже в такой ситуации, чревато еще большими потерями. Повторный визит ревизоров показал: проблему взяли под контроль, нарушения устранили. Как результат – за месяц на свинокомплексе родилось 2 600 поросят. Основной посыл Президента – восстановить прежние объемы производства свинины в стране. Как именно, изложат в специальной программе, которую поручено разработать ответственным. Двигаться будут по пути создания технологичных комплексов взамен устаревших и нерентабельных. Где нужна будет финансовая помощь, государство ее окажет, но затем обязательно спросит взамен.