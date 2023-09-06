Прикрываются мирным населением. Гайдукевич рассказал о зверствах польских наёмников в Украине

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

Я сегодня разговаривал, ко мне в партию приехал один из бойцов, который когда-то воевал в ЧВК «Вагнер». Он уже вернулся и живет в России. Он очень много вещей рассказал именно о зверствах украинских военных, наемников. Больше всего зверствуют польские наемники – что они творят с мирным населением, как они прикрываются ими. Рассказывает, я сам был на Донбассе, много я слышал, но это впервые услышал. Первый-второй этаж – мирное население специально. Значит, второй, третий, четвертый – снайперы, пулеметчики. И на крышах опять мирное население. А первый этаж – дети, чтобы прикрываться мирным населением. И если бы этого не было, один дом можно за час взять. А из-за этого, конечно же, бились за каждый дом, потому что команда – мирное население.

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