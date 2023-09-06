Кухарев: «Мы реализуем технопарк на базе завода «Мотовело». Какие ещё проекты осуществят в Минске?

Новости Беларуси. Как столичные власти работают с инвесторами и что сегодня Минск предлагает тем, кто готов открывать бизнес в самом сердце Беларуси? Реализация инвестпроектов и привлечение новых финансовых вливаний – одни из важнейших экономических аспектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главная задача руководства города в этом вопросе – индивидуальный подход к каждому инвестору. Важно предложить наиболее комфортные условия для ведения дел. На старте оказывается разностороннее содействие. А площадки, где можно реализовать свои идеи, собраны в специальном атласе. Сегодня в нем порядка 200 локаций. Отдельное внимание – высокотехнологичным проектам. Для таких инициатив в Минске хорошая база, достаточный технический и научный потенциал.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сейчас мы реализуем технопарк на базе завода «Мотовело». Это те производства, которые позволят производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, внедрять все-таки новые инновационные технологии. Для этого мы активно используем инновационный фонд Мингорисполкома. Новый проект – это реализация «Коммунаркой» нового производства. Это какао-бобы, которые мы уже сможем перерабатывать здесь, а не завозить их переработанные. Очень важный для нас проект – это строительство двух площадок технопарков.