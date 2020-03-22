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В Беларуси провели уже более 20 тыс. тестов на коронавирус

22 марта 2020 11:55
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Новости Беларуси. Белорусские медики готовят к выписке часть пациентов, которые успешно прошли лечение от коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси провели уже более 20 тыс. тестов на коронавирус-1

У них уже получены отрицательные тесты. Планируется, что домой людей отпустят в начале следующей недели.

В Китае постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом

15 человек, у которых был диагностирован COVID-19, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 находится в больницах под постоянным медицинским контролем. К этому дню в нашей стране провели уже более 20 тысяч тестов на коронавирус.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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