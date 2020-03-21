В Китае постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом

Новости Китая. Эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Введенные в связи с коронавирусом ограничения постепенно отменяются. Это связано с резким сокращением числа новых инфицированных.

За последние три дня на территории материкового Китая не зафиксировали ни одного местного случая заражения. Все новоиспеченные пациенты недавно прибыли из-за рубежа.

В Польше не станут переносить дату президентских выборов из-за вспышки коронавируса

В стране продолжаются клинические испытания вакцины против COVID-19. В них принимают участие 108 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.