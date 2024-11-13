В Беларуси прошёл оперативный сбор командного состава Вооружённых Сил

Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил под руководством министра обороны прошел 13 ноября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подводили итоги прошедшего года. Он выдался непростым – количество горячих точек в мире увеличивается. В разных регионах продолжаются десятки военных конфликтов. Зачастую они становятся поводом ввести миротворческий контингент. Беспокойство вызывает фактически бесконтрольная милитаризация у наших границ. Кроме того, продолжается специальная военная операция. Как опыт мировых конфликтов помогает укреплять боеспособность белорусских войск – в репортаже Алины Мычко. Специальная военная операция стала настоящей революцией в плане ведения боевых действий. Это первый вооруженный конфликт, где полноценно сражаются дроны. Массированное применение беспилотников навсегда изменило характер противостояний. Этот опыт белорусские военные изучают и используют для совершенствования вооружения и спецтехники. Сегодня командному составу показали новейшие образцы.

Виталий Кильчевский, начальник бронетанкового управления Министерства обороны Беларуси:

На выставке представлены стоящие на вооружении Вооруженных Сил образцы бронетанкового вооружения и техники. По опыту проведения Российской Федерации специальной военной операции в Украине и массового применения дронов в рамках данной операции возникла необходимость дополнительной защиты объектов бронетанкового вооружения и техники от применения противником дронов всех видов, всех видов беспилотных летательных аппаратов. 2024-й выдался особенно богатым на разработки. Особое внимание не только средствам борьбы и антидроновой защите, но и самим беспилотникам. Сейчас специалисты завершают работу над модернизацией дрона «Болас» – он сможет переносить и сбрасывать боеприпасы. Это станет нашим ответом украинскому беспилотнику «Баба-Яга», который сейчас активно применяют на фронте. Его могут принять на вооружение уже в 2025 году. Хренин: мы обязаны выполнять свои задачи, повышая боеспособность Вооруженных Сил.

Михаил Брянский, начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Беларуси:

До сегодняшнего дня у нас самая большая проблема была – это ударные беспилотники. Если разведывательные беспилотники Вооруженных Сил уже достаточно интенсивно и хорошо применяются, имеется богатый опыт, то с беспилотниками ударными были определенные проблемы. Мы в 2025 году по итогам проведенных испытаний будем иметь широкую линейку ударных беспилотников. Опыт СВО заставил пересмотреть не только оснащение, но и организацию тылов. Акцент – на вопросах безопасности. Привычные палатки от беспилотника защитить не способны. Но эту проблему легко решают блиндажи и землянки. Все секреты военные не раскрывают, но уверены: здесь можно чувствовать себя спокойно. Дронам не подлететь ни сверху, ни сбоку. При этом есть все необходимое для комфортной жизни.