Хренин: мы обязаны выполнять свои задачи, повышая боеспособность Вооружённых Сил

Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил под руководством министра обороны прошел 13 ноября в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подводили итоги прошедшего года. Он выдался непростым – ситуация в мире остается напряженной. Беспокойство вызывает фактически бесконтрольная милитаризация у наших границ. Кроме того, продолжается специальная военная операция.

Она стала настоящей революцией в плане ведения боевых действий. Это первый вооруженный конфликт, на полях которого полноценно сражаются дроны. Массированное применение беспилотников навсегда изменило характер противостояний. Этот опыт белорусские военные изучают и используют для совершенствования вооружения спецтехники. 13 ноября командному составу продемонстрировали новейшие образцы.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Общая обстановка нестабильная. Международные отношения характеризуются напряженностью. Понимая эту обстановку и в рамках адекватного реагирования, мы обязаны выполнять свои задачи, повышая боеспособность наших Вооруженных Сил. К примеру, продолжилась поставка новых и перспективных образцов вооружения и военной техники в Вооруженные Силы. В этом году мы приняли более 60 различных образцов. Сохранилось не то что напряженность, но массовость мероприятий оперативной боевой подготовки в виде различных учений, командно-штабных тренировок, внезапных проверок.

Наши войска постоянно оснащаются самыми современными образцами оборудования и техники. Только в 2024 году поступило более 60 новых наименований. 2025-й в Вооруженных Силах объявлен Годом воинского мастерства.