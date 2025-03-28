В Беларуси производят свои БПЛА – побывали на предприятии и познакомились с уникальными новинками

Принятие на вооружение той или иной техники решается в ходе постоянного анализа современных локальных вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці». Не секрет, что сегодня на первый план выходят угрозы, связанные с дронами, потому наши войска пополнили и станции помех беспилотникам. При этом мы и сами уточнили подходы к оснащению войск разведывательными и ударными беспилотными системами.

Оценка опыта специальной военной операции показала, что массовое применение недорогих БПЛА на поле боя – это информационное и огневое превосходство над противником. Потому в стране наладили собственное производство, в рамках взаимодействия Министерства обороны и Государственного военно-промышленного комитета.

У этой компании нет конкурентов, а у ее продукции – аналогов. В Витебске разрабатывают дроны для нужд белорусской армии. С беспилотниками, созданными на северной земле, знаком даже глава государства. И именно после его оценки как Главнокомандующего предприятию дали зеленый свет на массовый выпуск ударных БПЛА. Что делать и в каких количествах, решают в ходе совместных совещаний с Минобороны.

Виктор Степик, директор конструкторского бюро:

В основном это образцы мультироторного типа. Мы заняли эту нишу, часть из них уже принята на вооружение Вооруженными Силами Республики Беларусь, прошли все виды испытаний, поставляют в войска, где плотно эксплуатируются. В связи с тем, что мир так повернулся, такая глобализация происходит, нами занята ниша востребованная. В основном востребована нашим Министерством обороны. При плотном взаимодействии с нашим Министерством обороны ведутся разработки. Разработки ведем с ними совместно, начиная от технического задания.

После тестовых испытаний беспилотники поставляются в войска. Например, эти модели уже находятся на вооружении армии. Аппараты прошли реальную обкатку в полях. На самом предприятии по результатам всегда ждут обратной связи. Это позволит доработать и улучшить при необходимости поставляемую модель.