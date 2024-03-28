В Беларуси производят безлактозные молочные продукты. Производство лактоферрина – пилотный проект

К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны. С чего начинается белорусское молоко? Молочные метаморфозы и никакой химии! Сделано в Беларуси – как накормить весь мир? Знаменитое медицинское «не навреди» работает и в производстве белорусской молочки. И здесь на помощь приходят разработки ученых. Например, для людей, которые не переносят лактозу.

Елена Степанова, заместитель директора Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

Мы разработали молоко, кефир, йогурт, мороженое безлактозные, низколактозные, сыры. То есть тем людям, которые какое-то время не могли употреблять молочные продукты, сейчас я рекомендую обратить внимание на полки магазинов. Мы работаем, например, с белком. Мы создаем продукт как с низким содержанием белка (он необходим людям с заболеванием фенилкетонурия), или людям, которым необходима в настоящий период низкобелковая диета, так и создаем высокобелковые продукты, которые нужны спортсменам или людям, которые занимаются тяжелой физической нагрузкой. Одна из ближайших белорусских молочных премьер – производство лактоферрина. С этим уникальным продуктом страна сможет конкурировать на мировым рынке. Пилотный проект вот-вот запустят в производство.