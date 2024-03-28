В Беларуси производят безлактозные молочные продукты. Производство лактоферрина – пилотный проект
К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны. С чего начинается белорусское молоко? Молочные метаморфозы и никакой химии! Сделано в Беларуси – как накормить весь мир?
Знаменитое медицинское «не навреди» работает и в производстве белорусской молочки. И здесь на помощь приходят разработки ученых. Например, для людей, которые не переносят лактозу.
Елена Степанова, заместитель директора Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
Мы разработали молоко, кефир, йогурт, мороженое безлактозные, низколактозные, сыры. То есть тем людям, которые какое-то время не могли употреблять молочные продукты, сейчас я рекомендую обратить внимание на полки магазинов. Мы работаем, например, с белком. Мы создаем продукт как с низким содержанием белка (он необходим людям с заболеванием фенилкетонурия), или людям, которым необходима в настоящий период низкобелковая диета, так и создаем высокобелковые продукты, которые нужны спортсменам или людям, которые занимаются тяжелой физической нагрузкой.
Одна из ближайших белорусских молочных премьер – производство лактоферрина. С этим уникальным продуктом страна сможет конкурировать на мировым рынке. Пилотный проект вот-вот запустят в производство.
Екатерина Лаптева, заместитель генерального директора молокоперерабатывающего предприятия:
Глубокая переработка – это дорогой продукт. Безусловно, экспортная история, наверное, в первую очередь. Вообще, широкое применение лактоферина используется в фармацевтике, активно используется в косметологии. Это уход, даже больше дорогой уход. Этот препарат активно используется при производстве препаратов железа – он помогает усваиваться железу. Достаточно узкий продукт, но при этом очень дорогой и действительно востребованный.
Как и востребована на мировом рынке вся белорусская молочка. Впрочем, не только она. «Сделано в Беларуси» – это всегда синоним высокого качества. И такой имидж дорогого стоит.
Юлия Машук, генеральный директор предприятия «Миноблмясомолпром» – управляющая компания холдинга «Мясомолпром»:
Большое количество стран, которые на ассоциацию «качественные продукты питания» Беларусь – одна из первых стран, в которой произносится: белорусское значит качественное. Это не теорема, это аксиома.
Читайте также:
Белорусские продукты ждут во всем мире! Куда экспортируют сухое молоко и какие у него полезные качества?
Променял IT и квартиру в Минске на сыроварный бизнес в глубинке. Белорус рассказал о производстве крафтового сыра
Сыр с орехами и трюфелями, творожные сырки. Почему во всем мире ценят белорусскую молочку?