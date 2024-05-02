Крамбл со сливой и мороженым приготовить проще простого! Рассказываем рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим крамбл со сливой и мороженым. Для этого блюда нам понадобится сахар, сливочное масло, мука, сливочный сыр, мороженое, сливы.

Берем 150 граммов муки – это приблизительно шесть столовых ложек, столовую ложку сахара и сливочное масло. Делим его на маленькие кусочки и добавляем к муке с сахаром.

Крамбл – это блюдо английской кухни, которое переводится как «раскрошить». Готовится крамбл очень просто. Это любая фруктовая прослойка, посыпанная сверху сладким песочным тестом.

Замешиваем песочное тесто, растираем муку со сливочным маслом в крошку. Тесто растираем до получения однородной крошки. Тесто готово.