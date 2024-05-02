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Крамбл со сливой и мороженым приготовить проще простого! Рассказываем рецепт

02 мая 2024 11:34
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим крамбл со сливой и мороженым. Для этого блюда нам понадобится сахар, сливочное масло, мука, сливочный сыр, мороженое, сливы.

Крамбл со сливой и мороженым приготовить проще простого! Рассказываем рецепт-1

Берем 150 граммов муки – это приблизительно шесть столовых ложек, столовую ложку сахара и сливочное масло. Делим его на маленькие кусочки и добавляем к муке с сахаром.

Крамбл – это блюдо английской кухни, которое переводится как «раскрошить». Готовится крамбл очень просто. Это любая фруктовая прослойка, посыпанная сверху сладким песочным тестом.

Замешиваем песочное тесто, растираем муку со сливочным маслом в крошку. Тесто растираем до получения однородной крошки. Тесто готово.

Крамбл со сливой и мороженым приготовить проще простого! Рассказываем рецепт-4

Подготовим сливу. Чистим ее от косточки и режем на крупные кусочки. Кожу со сливы не снимаем, в ней большое количество полезных веществ, витаминов и микроэлементов. И она будет препятствовать разваливанию сливы. То есть она будет сохранять форму.

Крамбл со сливой и мороженым приготовить проще простого! Рассказываем рецепт-7

Сливы готовы. Осталось их обжарить. Разогреваем формочку для выпекания, она же для жарки. Кладем туда немного сливочного масла. Масло топим на несильном огне, что оно не горело. Добавляем сливу.

Также понадобится сахар – две столовые ложки. И все это обжариваем 3-4 минуты. Сливу обжарили, снимаем ее с огня и посыпаем песочным тестом, равномерно его распределяем.

Крамбл со сливой и мороженым приготовить проще простого! Рассказываем рецепт-10

При выпекании начинка будет выделять сок, и у нас получится очень нежная текстура блюда. Осталось только поставить крамбл в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Крамбл готов.

Крамбл со сливой и мороженым приготовить проще простого! Рассказываем рецепт-13

Приготовим для него крем. Для крема нам понадобится мороженое и сливочный сыр. 100 граммов сливочного сыра, одна столовая ложка сахара и мороженое. Все это перемешиваем. Крем готов.

Крамбл со сливой и мороженым приготовить проще простого! Рассказываем рецепт-16

Выкладываем его сверху на крамбл. Блюдо готово.

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