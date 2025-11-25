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Четверо погибших. Смертельная авария под Минском – узнали подробности ДТП

25 ноября 2025 07:06
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Завершено расследование громкого ДТП. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело против 26-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения на трассе М2 догнал попутное такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пьяный водитель врезался в автомобиль такси под Минском – погибли 4 человека.

Четверо погибших. Смертельная авария под Минском – узнали подробности ДТП-2

Удар оказался смертельным: погибли четыре гражданки России, среди них две несовершеннолетние девочки. Еще один человек получил травмы.

Следствие установило: водитель грубо нарушил правила дорожного движения. Его действия квалифицированы как особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Четверо погибших. Смертельная авария под Минском – узнали подробности ДТП-4

Татьяна Иванова, прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Согласно материалам дела, обвиняемый в ночь с 27 на 28 июня 2025 года распивал спиртные напитки с коллегой по работе. В состоянии опьянения он сел за руль легкового автомобиля «Мерседес» и вместе со своим знакомым направился из Минска в сторону Москвы. Около пяти часов на 20-м километре трассы Минск – Национальный аэропорт Минск, вблизи деревни Королев Стан, водитель «Мерседеса» двигался со скоростью 182 километра в час при разрешенной не более 90. При этом, общаясь в пути с пассажиром, отвлекался от управления машиной. Из-за несоблюдения безопасной дистанции до ехавшего впереди автомобиля такси «Шкода Рапид», обвиняемый совершил с ним столкновение.

Теперь дело будет рассматривать суд. Родные погибших ждут справедливого наказания, а эта трагедия стала еще одним напоминанием: алкоголь за рулем убивает.

# ДТП # Генеральная прокуратура Республики Беларусь # Татьяна Иванова

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