Четверо погибших. Смертельная авария под Минском – узнали подробности ДТП

Завершено расследование громкого ДТП. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело против 26-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения на трассе М2 догнал попутное такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пьяный водитель врезался в автомобиль такси под Минском – погибли 4 человека.

Удар оказался смертельным: погибли четыре гражданки России, среди них две несовершеннолетние девочки. Еще один человек получил травмы. Следствие установило: водитель грубо нарушил правила дорожного движения. Его действия квалифицированы как особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено до 10 лет лишения свободы.