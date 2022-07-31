В Беларуси продолжается уборочная кампания. Самая высокая урожайность в Гродненской области

Новости Беларуси. В режиме ожидания. Аграрный сектор страны замер вслед за дождями. А в субботу, 30 июля, с полей удалось убрать максимум хлеба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня механизаторы также нацелены на результат. Отрадно отметить, что на юге страны появились хозяйства, где полностью завершили уборку. Справившись со своими полями, комбайнеры приступили к уборке соседских посевов. Ведется и обмолот на частных подворьях. По прежнему самая высокая урожайность сохраняется в Гродненской области, по количеству обмолоченных полей лидируют Брестская и Гомельская.