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В Беларуси продолжается уборочная кампания. Самая высокая урожайность в Гродненской области

31 июля 2022 07:33
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Новости Беларуси. В режиме ожидания. Аграрный сектор страны замер вслед за дождями. А в субботу, 30 июля, с полей удалось убрать максимум хлеба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси продолжается уборочная кампания. Самая высокая урожайность в Гродненской области-1

Сегодня механизаторы также нацелены на результат. Отрадно отметить, что на юге страны появились хозяйства, где полностью завершили уборку. Справившись со своими полями, комбайнеры приступили к уборке соседских посевов. Ведется и обмолот на частных подворьях. По прежнему самая высокая урожайность сохраняется в Гродненской области, по количеству обмолоченных полей лидируют Брестская и Гомельская.  

В Несвижском районе поздравили первый в стране экипаж-двухтысячник (здесь подробнее).  

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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