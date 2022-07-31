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Муравьи попрятались, а голуби возвращаются в укрытия. О чём говорят народные приметы в начале августа?

31 июля 2022 07:14
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 1 августа – день Мокрины, рассказали в программе «Плюс-минус».

Муравьи попрятались, а голуби возвращаются в укрытия. О чём говорят народные приметы в начале августа?-1

Если с утра муравьи попрятались – будет дождь. Пауки прячутся по углам – к похолоданию. Месяц в тумане – к дождю. Восточный ветер дует – к грозе.

2 августа – Илья. В этот день прислушивались к грому. Если он долгий и нерезкий – к ненастью, отрывистый и короткий – к ясной погоде. Считалось, что, если в этот день выпало много дождя – значит в текущем году будет немного пожаров.

Муравьи попрятались, а голуби возвращаются в укрытия. О чём говорят народные приметы в начале августа?-4

3 августа – почитается память пророка Иезекииля, а также память преподобных Симеона Палестинского и Онуфрия Молчаливого. Считалось, если 3 августа идет дождь, то осень будет ранней. А если сильная гроза с громом, то осень будет длинной и дождливой. А вот холодная ночь предвещала холодную зиму.

4 августа чтят память святой Марии Магдалины. Если громко квакают лягушки, то стоит ждать скорой непогоды. Большое количество слизняков в саду и отсутствие пауков – к грозе. А беспрерывный и раскатистый гром является предвестником града.

Муравьи попрятались, а голуби возвращаются в укрытия. О чём говорят народные приметы в начале августа?-7

5 августа – Трофим Бессонник. Считается, что множество ярких и мерцающих звезд говорят о дождях с грозами, а если они ярко светят перед самым рассветом, то ненастье будет затяжным. Если голуби с утра возвращаются в укрытия, то будет дождь, а вечерний туман, наоборот, является предвестником жарких и солнечных дней.

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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