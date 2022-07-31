Муравьи попрятались, а голуби возвращаются в укрытия. О чём говорят народные приметы в начале августа?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 1 августа – день Мокрины, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Если с утра муравьи попрятались – будет дождь. Пауки прячутся по углам – к похолоданию. Месяц в тумане – к дождю. Восточный ветер дует – к грозе.

2 августа – Илья. В этот день прислушивались к грому. Если он долгий и нерезкий – к ненастью, отрывистый и короткий – к ясной погоде. Считалось, что, если в этот день выпало много дождя – значит в текущем году будет немного пожаров.