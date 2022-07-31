Муравьи попрятались, а голуби возвращаются в укрытия. О чём говорят народные приметы в начале августа?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 1 августа – день Мокрины, рассказали в программе «Плюс-минус».
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 1 августа – день Мокрины, рассказали в программе «Плюс-минус».
Если с утра муравьи попрятались – будет дождь. Пауки прячутся по углам – к похолоданию. Месяц в тумане – к дождю. Восточный ветер дует – к грозе.
2 августа – Илья. В этот день прислушивались к грому. Если он долгий и нерезкий – к ненастью, отрывистый и короткий – к ясной погоде. Считалось, что, если в этот день выпало много дождя – значит в текущем году будет немного пожаров.
3 августа – почитается память пророка Иезекииля, а также память преподобных Симеона Палестинского и Онуфрия Молчаливого. Считалось, если 3 августа идет дождь, то осень будет ранней. А если сильная гроза с громом, то осень будет длинной и дождливой. А вот холодная ночь предвещала холодную зиму.
4 августа чтят память святой Марии Магдалины. Если громко квакают лягушки, то стоит ждать скорой непогоды. Большое количество слизняков в саду и отсутствие пауков – к грозе. А беспрерывный и раскатистый гром является предвестником града.
5 августа – Трофим Бессонник. Считается, что множество ярких и мерцающих звезд говорят о дождях с грозами, а если они ярко светят перед самым рассветом, то ненастье будет затяжным. Если голуби с утра возвращаются в укрытия, то будет дождь, а вечерний туман, наоборот, является предвестником жарких и солнечных дней.