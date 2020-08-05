В Беларуси продолжается досрочное голосование. Всего образовано 5 767 избирательных участков

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается один из важнейших этапов кампании по выборам Президента – досрочное голосование. Всего образовано 5 767 избирательных участков, в том числе 44 за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается один из важнейших этапов кампании по выборам Президента – досрочное голосование. Всего образовано 5 767 избирательных участков, в том числе 44 за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время досрочного голосования они работают ежедневно с 10:00 и до 19:00. С 14:00 до 16:00 перерыв. На это время каждую урну будут опечатывать и сдавать под охрану.
Для того, чтобы получить бюллетень, необходим паспорт. Подойдут также служебное, пенсионное удостоверения, студенческий или водительские права. Военнослужащие должны прийти с военным билетом.
Кирилл Клинов, заместитель командира инженерно-саперного батальона войсковой части № 33933:
Выходные, как у многих людей, у меня спланированы. Будем отдыхать с семьей за городом, поэтому решил сделать свой выбор сегодня. Решил проголосовать досрочно, потому что все уже устали от этих информационных противоборств. Сделал свой гражданский выбор и уверен, что мой голос учтется.
Анастасия Задруцкая, жительница Гомеля:
Я гомельчанка, но сейчас учусь в Минске в университете БГУФК. Закончила первый курс, мне 18. И я первый раз голосовала. Я голосовала за мирную страну и, главное, за безопасность.
Продлится досрочное голосование по 8 августа включительно. Воспользоваться этим могут те, у кого не будет возможности проголосовать в основной день – 9 августа. Отметим, избирательным правом в Беларуси обладают свыше 6 миллионов 800 тысяч человек.