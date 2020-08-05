В Беларуси продолжается досрочное голосование. Всего образовано 5 767 избирательных участков

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается один из важнейших этапов кампании по выборам Президента – досрочное голосование. Всего образовано 5 767 избирательных участков, в том числе 44 за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время досрочного голосования они работают ежедневно с 10:00 и до 19:00. С 14:00 до 16:00 перерыв. На это время каждую урну будут опечатывать и сдавать под охрану.

Для того, чтобы получить бюллетень, необходим паспорт. Подойдут также служебное, пенсионное удостоверения, студенческий или водительские права. Военнослужащие должны прийти с военным билетом.