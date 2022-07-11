В Беларуси приступили к уборке ранних озимых – ячменя. Будет ли урожай больше прошлогоднего?

Аграрии всегда спешат убрать ячмень, ведь зерно – это первая прибыль хозяйств после зимы, да и свежая солома необходима для скота. Виды на урожай хорошие, во многих районах отмечают: намолот будет выше, чем в 2021-м. По прогнозам специалистов, полномасштабная уборочная кампания развернется на полях не раньше середины июля. Техника подготовлена, топливом запаслись, ведь все понимают, что в 2022-м зерно станет главной мировой валютой. Убрать в сроки и без потерь – задача аграриям поставлена на высшем уровне.

Андрей Грицкевич, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Свислочского райисполкома:

У нас из восьми сельхозпредприятий района озимый ячмень имеется в четырех. По первым гектарам и по видам, можно сказать, что, урожай должен быть неплохой. Потому что весь год и прошлый посевы озимых зерновых и озимого рапса, и этот год очень целенаправленно все работали, трудились. Много было заложено и средств, и закупка, и удобрения, и средства защиты, семена. Была проделана очень большая работа, поэтому с нетерпением ждем, чтобы все это подытожить, когда соберем каравай.