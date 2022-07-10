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«Кафехи у вас классные». Как гостеприимный Брест встречает гостей из Польши?

10 июля 2022 18:21
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Новости Беларуси. Поляки прокладывают путь в Беларусь. Тем более что наша страна с 1 июля ввела для них безвизовый въезд. Это решение принял глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Кафехи у вас классные». Как гостеприимный Брест встречает гостей из Польши?-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Погулять по магазинам, сделать скрининг здоровья или просто туризм – чтобы еще упростить пребывание гостей в Беларуси, в Бресте подготовили такой навигатор. На карте обозначили кафе, гостиницы и даже детские центры. Изучим самые популярные маршруты.

«Кафехи у вас классные». Как гостеприимный Брест встречает гостей из Польши?-4

Самый короткий маршрут, приехавших по безвизу, пролегает к АЗС. Да, многие не скрывают, что едут к нам просто на заправку. Таковы экономические реалии в Польше. Топливо берет все новые и новые ценовые высоты, а доходы в карманах тают. Вот и задумываешься, а надо ли в семье два автомобиля.

«Кафехи у вас классные». Как гостеприимный Брест встречает гостей из Польши?-7

Пшенек Робальчек, житель Польши:
У нас два автомобиля: у меня и у жены. Ежедневно мы проезжаем по 70 километров, если заправляться у нас, это очень бьет по карману и тяжело для семейного бюджета, вот и приезжем к вам.

«Кафехи у вас классные». Как гостеприимный Брест встречает гостей из Польши?-10

Ольга Иванюк, оператор заправочной станции:
Заправляются очень много, смотря у кого какой бак. 60 литров, у кого-то – 80, у кого-то – 100.

«Кафехи у вас классные». Как гостеприимный Брест встречает гостей из Польши?-13

Баки заправляют на полную. Лайфхак. Говорят, такие простые движения дадут дополнительное место еще для пары литров топлива и позволят еще сэкономить.

«Кафехи у вас классные». Как гостеприимный Брест встречает гостей из Польши?-16

Тадеуш Кукафке, житель Польши:
Коммуналка, топливо пошли сильно вверх. Все выросло, цены идут вверх. Все подорожало.

«Кафехи у вас классные». Как гостеприимный Брест встречает гостей из Польши?-19

Еще один маршрут тех, кто едет к нам в гости, – торговые точки. Этот брестский магазин, который ближе к границе, покупатели из Польши посещают все чаще и чаще.

«Кафехи у вас классные». Как гостеприимный Брест встречает гостей из Польши?-22

Марьюш, житель Польши:
Я купил бы вашей вкусной колбасы, но заставят выбросить на нашей таможне. Нельзя перевозить продукты через границу, ни мясо, ни масло. У вас дешевле одежда, мне нужна рубашка и брюки. Я для жены куплю на вырученные деньги хороший парфюм. Так должно быть, вы должны ездить к нам без виз, мы к вам. Покупать продукты, мы братские народы.

«Кафехи у вас классные». Как гостеприимный Брест встречает гостей из Польши?-25

Дмитрий Артюшин, сотрудник магазина:
Польская речь чаще встречается в магазинах. Сейчас уже обстановка поменялась, и поляки приезжают к нам покупать ту же качественную продукцию, которой у них там нет. Нравится наша хлебобулочная продукция, они без ума от того, что делают наши кондитеры.

«Кафехи у вас классные». Как гостеприимный Брест встречает гостей из Польши?-28

Славек Чеполович, житель Польши:
У меня виза рабочая. Безвиз это хорошо, вот коллега со мной едет по безвизу. Это очень хорошая идея, близлежащие города посетить можно.

«Кафехи у вас классные». Как гостеприимный Брест встречает гостей из Польши?-31

Эдвард Хмель, житель Польши:
И так должно быть, потому что мы живем близко, в приграничье. К слову, в 35-м году у меня отец родился в Бресте. Сегодня здесь живут мои хорошие знакомые.

Вместе они приехали в туристических целях. В планах прогулка по городу, променад по пешеходной улице Советской и обязательно зажечь огни с брестским фонарщиком – вечерняя городская традиция ежедневно собирает туристов с заходом солнца. Гостеприимство, незабываемые яркие эмоции, особенно в период отпусков. Почему бы и не посетить белорусское приграничье? В Польше у Славека Чеполовича небольшое туристическое агентство, а безвиз – повод задуматься и проложить новые маршруты для любителей путешествовать.

«Кафехи у вас классные». Как гостеприимный Брест встречает гостей из Польши?-34

Славек Чеполович:
Беловежская ваша пуща. У вас много достопримечательностей. Кафехи у вас классные. Почему бы не приехать в тур выходного дня? Тем более сейчас есть возможности. Будем организовывать такой тур. А пока с собой везу хорошие впечатления. Ваш березовый сок и квас мне очень нравятся.

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# Беларусь-Польша # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Славек Чеполович # Эдвард Хмель # Пшенек Робальчек # Ольга Иванюк # Дмитрий Артюшин # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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