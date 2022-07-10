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«Долго ждала такого момента». Как безвиз помог женщине воссоединиться с сыном

10 июля 2022 18:15
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Новости Беларуси. Поляки прокладывают путь в Беларусь. Тем более что наша страна с 1 июля ввела для них безвизовый въезд. Это решение принял глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Из-за недружественной политики польских властей мы не намерены разрывать простые человеческие отношения. Наши народы многое связывает, кроме политики и экономики. Об этом Беларусь не забывает, хотя Варшава прилагает максимум усилий, чтобы их граждане попросту боялись ехать в нашу страну.

«Долго ждала такого момента». Как безвиз помог женщине воссоединиться с сыном-1

Суббота. Утро. Пункт пропуска «Варшавский мост». На въезд в Беларусь уже проследовали свыше 150 автомобилей, преимущественно на польских номерах. Неделя как на этом направлении действует безвиз для граждан этого сопредельного государства.

«Долго ждала такого момента». Как безвиз помог женщине воссоединиться с сыном-4

Дарек Латышек, житель Польши:
Я еду по безвизу. Естественно, это быстрее и удобнее, не требуется никаких формальностей. Проверим. Если так и есть, то следующий раз с семьей приеду.

То, что поток желающих посетить Беларусь к выходным увеличится, в пограничном ведомстве прогнозировали, готовы работать на полную мощь.

«Долго ждала такого момента». Как безвиз помог женщине воссоединиться с сыном-7

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Белорусская пограничная служба со своей стороны готова обеспечить быстрое прохождение погранконтроля на границе с сопредельными странами Евросоюза. Решение о введении безвиза продиктовано поддержанием и развитием добрососедских отношений с сопредельными странами. До 31 декабря включительно граждане Польши смогут прибывать в Беларусь без визы в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границ.

«Долго ждала такого момента». Как безвиз помог женщине воссоединиться с сыном-10

Белорусским пограничникам хотелось бы синхронизации в работе и с той стороной, но там то и дело ставят временные палки в колеса: польские власти не скрывают, что безвизу не рады, и даже призывают население не ехать. Но хорошему делу преграды не помеха, особенно когда через пару часов семья вместе сядет за праздничный стол. У внука Светланы Баюры, а живет он в Бресте, день рождения.

«Долго ждала такого момента». Как безвиз помог женщине воссоединиться с сыном-13

Светлана Баюра, жительница Польши:
Я, например, очень долго ждала такого момента, когда могу забрать своих детей, сесть в субботу и поехать на обед к старшему сыну, повидаться.
– Давно живете в Польше?
– Давно, 25 лет. Я могу сейчас забрать семью и поехать на могилу к маме, папе. Первый раз сейчас поедем и посмотрим, как это все происходит, следующий раз поедем все вместе. Для меня это очень приятный сюрприз.

«Долго ждала такого момента». Как безвиз помог женщине воссоединиться с сыном-16

Для прохождения границы необходимы только паспорт, медстраховка и «зеленая карта» на авто. И вот уже позади первые метры гостеприимного Бреста.

Как гостеприимный Брест встречает гостей из Польши – читайте здесь.

# Беларусь-Польша # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Дарек Латышек # Светлана Баюра # Антон Бычковский # Фотофакт

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