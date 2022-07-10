«Долго ждала такого момента». Как безвиз помог женщине воссоединиться с сыном

Новости Беларуси. Поляки прокладывают путь в Беларусь. Тем более что наша страна с 1 июля ввела для них безвизовый въезд. Это решение принял глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из-за недружественной политики польских властей мы не намерены разрывать простые человеческие отношения. Наши народы многое связывает, кроме политики и экономики. Об этом Беларусь не забывает, хотя Варшава прилагает максимум усилий, чтобы их граждане попросту боялись ехать в нашу страну.

Суббота. Утро. Пункт пропуска «Варшавский мост». На въезд в Беларусь уже проследовали свыше 150 автомобилей, преимущественно на польских номерах. Неделя как на этом направлении действует безвиз для граждан этого сопредельного государства.

Дарек Латышек, житель Польши:

Я еду по безвизу. Естественно, это быстрее и удобнее, не требуется никаких формальностей. Проверим. Если так и есть, то следующий раз с семьей приеду. То, что поток желающих посетить Беларусь к выходным увеличится, в пограничном ведомстве прогнозировали, готовы работать на полную мощь.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Белорусская пограничная служба со своей стороны готова обеспечить быстрое прохождение погранконтроля на границе с сопредельными странами Евросоюза. Решение о введении безвиза продиктовано поддержанием и развитием добрососедских отношений с сопредельными странами. До 31 декабря включительно граждане Польши смогут прибывать в Беларусь без визы в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границ.

Белорусским пограничникам хотелось бы синхронизации в работе и с той стороной, но там то и дело ставят временные палки в колеса: польские власти не скрывают, что безвизу не рады, и даже призывают население не ехать. Но хорошему делу преграды не помеха, особенно когда через пару часов семья вместе сядет за праздничный стол. У внука Светланы Баюры, а живет он в Бресте, день рождения.

Светлана Баюра, жительница Польши:

Я, например, очень долго ждала такого момента, когда могу забрать своих детей, сесть в субботу и поехать на обед к старшему сыну, повидаться.

– Давно живете в Польше?

– Давно, 25 лет. Я могу сейчас забрать семью и поехать на могилу к маме, папе. Первый раз сейчас поедем и посмотрим, как это все происходит, следующий раз поедем все вместе. Для меня это очень приятный сюрприз.