В Беларуси приступили к строительству нефтепровода «Гомель-Горки». Как он будет работать?

Новости Беларуси. В агрогородке Бобовичи 22 октября приступили к строительству нефтепровода «Гомель-Горки». Это чуть раньше намеченного срока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая нитка позволит соединить южную и северную ветки белорусской нефтемагистральной системы. Этот маршрут будет больше 200 километров. Нефтепровод проложат в междуречье Сожа и Днепра, не затрагивая водоохранных зон.

Новая магистраль позволит перекачивать сырье между белорусскими НПЗ и доставлять нефть с альтернативных направлений. Мощность нефтепровода должна составить 6 миллионов тонн в год.