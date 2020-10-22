В Беларуси приступили к строительству нефтепровода «Гомель-Горки». Как он будет работать?

Новости Беларуси. В агрогородке Бобовичи 22 октября приступили к строительству нефтепровода «Гомель-Горки». Это чуть раньше намеченного срока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В агрогородке Бобовичи 22 октября приступили к строительству нефтепровода «Гомель-Горки». Это чуть раньше намеченного срока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новая нитка позволит соединить южную и северную ветки белорусской нефтемагистральной системы. Этот маршрут будет больше 200 километров. Нефтепровод проложат в междуречье Сожа и Днепра, не затрагивая водоохранных зон.
Новая магистраль позволит перекачивать сырье между белорусскими НПЗ и доставлять нефть с альтернативных направлений. Мощность нефтепровода должна составить 6 миллионов тонн в год.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы к 2025 году увеличим резервуарный наш парк почти до миллиона. А миллион – это почти непрерывная месячная работа двух наших НПЗ. И вот эта наша так называемая перемычка между двумя ветками нефтепровода «Дружба» позволит нам очень оперативно и быстро связывать, перебрасывать потоки нефти как минимум между двумя этими крупнейшими резервуарами.
Прокладывать нефтепровод будут больше, чем в 10 очередей. Напомним, распоряжение о реализации этого проекта Президент подписал еще весной. Ожидается, что такой трубопровод станет первым в нашей стране, который предназначен исключительно для внутреннего транзита. Тем самым эта «артерия» позволит решить вопрос с диверсификацией поставок сырья.